Geen breuken bij Dygert na zware val: "Ik dacht: kan ik nog winnen? Tot ik mijn been zag"

25 september 2020

10u26 0 WK wielrennen Goed nieuws voor de onfortuinlijke Chloe Dygert (23). De Amerikaanse is na haar zware val op Goed nieuws voor de onfortuinlijke Chloe Dygert (23). De Amerikaanse is na haar zware val op het WK tijdrijden met succes geopereerd. Er kwamen bovendien geen breuken aan het licht.

De titelverdedigster en topfavoriete was in Imola met voorsprong de snelste aan het eerste tussenpunt, maar vloog wat later in een snelle bocht over de vangrail. Een verschrikkelijke val. “Ik herinner me dat ik dacht: ‘misschien kan ik nog winnen als ik snel mijn fiets terugvind. Ik vroeg aan Jim Miller (Chief of Sport Performance bij de Amerikaanse ploeg, red.) of ik definitief was uitgeschakeld. Tot ik mijn been zag”, schreef Dygert deze ochtend op Twitter - enkele uren nadat ze onder het mes was gegaan in het ziekenhuis van Bologna. De grote snijwonde aan haar knie werd behandeld en gehecht. Verder kwamen er geen breuken aan het licht.

Miller kijkt al naar de toekomst. “We zijn opgelucht, dit had veel slechter kunnen aflopen. Maar we zijn ervan overtuigd dat ze snel weer zal fietsen. Chloe is jong en een vechtster. Nu gaat echter alle aandacht naar haar herstel.” De persoonlijke trainster van Dygert, voormalig renster en meervoudig wereldkampioen tijdrijden Kristin Armstrong, denkt dat haar pupil sterker dan ooit zal terugkeren. “Chloe is een getalenteerde atlete. Ze heeft in het verleden ongelukken meegemaakt en is altijd sterker teruggekomen. Ik twijfel er niet aan dat het weer zo zal zijn.”

As a result of Chloe Dygert’s crash in today’s World Championship Time Trial, she has sustained a laceration to her left leg. She is out of surgery, resting comfortably and is expected to make a full recovery. (1/2) #Imola2020 #RoadWorlds2020https://t.co/8rKAyXYF7t pic.twitter.com/AQL90CXifO USA Cycling(@ usacycling) link