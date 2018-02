Geen bloemenmeisjes meer: "Zonde", vindt onze man die zijn vrouw op het podium aan de haak sloeg Een podium is - veel meer dan een vleeskeuring - ook een relatiebureau Sven Spoormakers

23 februari 2018

16u05

Bron: eigen berichtgeving 119 Wielrennen Geen zoenen meer voor de winnaar, zaterdag op het podium van de Omloop en binnenkort ook niet na Dwars door Vlaanderen, Gent-Wevelgem en de Ronde van Vlaanderen. En dat is zonde, want een podium is - veel meer dan een vleeskeuring - ook een relatiebureau. En ik spreek uit ervaring.

Ik heb in mijn jonge jaren als coureur veel bloemenmeisjes gezoend - blondines en brunettes, oude vrijsters en jonge trienen, overdreven geparfumeerde plaatselijke missen en cafédochters met bier- en sigarettenwalm, lieve schoolmeisjes en schalkse koersdellen, grieten die natte zoenen gaven en trezebezen die van ver hun wang aanboden. Maar het bloemenmeisje op zondag 22 augustus 1993 bij de nieuwelingenkoers van Waanrode was er één waar een nochtans ervaren bloemenmeisjeskenner als ik meer van slag van raakte als van de demarrage waarmee ik, als Belgisch kampioen, het hele peloton in de laatste kilometer had verschalkt. Ze droeg een eenvoudig bruin topje en een rokje, met witte sneakers eronder. Haar lange bruine haar was in een simpele paardenstaart vastgezet, met één weerbarstige krul die rond haar gezicht danste. Ze had lange wimpers en haar bruine ogen sprankelden toen ik haar zag staan, met de lelijke plastieken bloemen in haar fijne handen. Maar vooral: ze rook zo lekker. Toen ze die zondag haar lippen op mijn wangen met puberdons drukte, wist ik het: zij is de vrouw van leven.

