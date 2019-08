Geëmotioneerde Evenepoel: “Dit is niet mijn zege, maar die van Bjorg Lambrecht en Stef Loos” TLB

08 augustus 2019

16u20

Bron: Sporza 78 EK tijdrijden “Ik ga er alles aan doen om de sterren mee te nemen voor de grote ster aan de hemel”, sprak Remco Evenepoel in aanloop naar het EK tijdrijden in Alkmaar. Wel, het 19-jarige toptalent uit Schepdaal hield woord. Evenepoel pakte het goud in Nederland en droeg zijn overwinning op aan Bjorg Lambrecht en Stef Loos, twee jonge wielrenners die het leven lieten.

Na twee keer Victor Campenaerts heeft België weer een Europees kampioen tijdrijden. Remco Evenepoel was vandaag oppermachtig in de race tegen de klok en mag zich zo op zijn negentiende al de beste tijdrijder van Europa noemen. “Dit is ongelooflijk”, sprak Evenepoel meteen na de aankomst. “Eerst win ik de Clásica San Sebastián en nu het EK tijdrijden. Ik kan het niet geloven.”

Evenepoel droeg zijn overwinning meteen na de aankomst op aan Bjorg Lambrecht en Stef Loos. Lambrecht overleed eerder deze week na een zware val in de Ronde van Polen, Evenepoels ex-ploegmaat Loos liet eerder dit jaar het leven na een aanrijding in koers. “Ik heb tegen iedereen van het Belgische team gezegd dat ik de sterren wilde pakken voor de sterren aan de hemel. Dit is niet mijn overwinning, maar die van Bjorg en Stef. Wat de toekomst brengt? Daar denk ik op dit moment nog niet aan, ik ga eerst even genieten van dit moment. Deze overwinning is voor de mannen in de hemel.”