Gebruikt binnenkort elke wielerploeg dit hulpmiddeltje tijdens kasseiklassiekers? JDK/XC

27 februari 2018

12u44 15 Wielrennen In Le Samyn krijgen de renners vandaag een voorsmaakje van wat hen in Parijs-Roubaix te wachten staat. Ideaal dus om vandaag in de Waalse openingskoers het materiaal eens te testen. Quick.Step Floors pakt zelfs uit met een nieuwigheidje: een klein toestel aan het stuurpen om de vering in en uit te schakelen.

Zo’n vering vangt voor de renners de schokken van de kasseistroken op, wat voor meer comfort zorgt. Cruciaal tijdens koersen als de Hel van het Noorden. Maar een vering is allesbehalve ideaal op gewone wegen en in een sprint. Zo moest Zdenek Stybar vorig jaar op de Vélodrome in Roubaix nog mét die veringen op sprinten. "Ik zou niet durven beweren dat het Stybar de zege heeft gekost in Parijs-Roubaix, maar het is in elk geval wel vervelend spurten op zo’n wielerbaan”, aldus Wilfried Peeters. Toen met winst aan de haal: Greg Van Avermaet.

Het model dat Gilbert, Terpstra en Stybar straks onder de kont krijgen geschoven, verschilt voor de rest namelijk in niets van de fiets waarmee Tom Boonen vorig jaar zijn allerlaatste Helleklassieker afwerkte. Alleen... voor een niet-specialist als Gilbert is de ingebruikname van de Specialized S-Works Roubaix wel volledig nieuw.

Het pareltje uit carbon werd gisteren in de service course van het team in Wevelgem vakkundig en minutieus afgesteld door mecanicien Nicolas Coosemans. "Deze fiets onderscheidt zich vooral geometrisch. De wielbasis is iets langer en staat ook wat hoger van de grond." Wát er dan precies wordt getest? Kleine maar niet onbelangrijke details. De tubes, bijvoorbeeld. 28 of 30 millimeter - Gilbert rijdt in principe met 28. En hoeveel bar (druk) je daar best in pompt. Cruciaal wordt het gevoel dat Gilbert aan zijn wapen op twee wielen overhoudt. Daar is Coosemans wel gerust in. "Phil is geen moeilijke klant", lacht hij. "Beetje 'old school'. Op een dubbel stuurlint na, hoeft er niet te veel 'chichi' aan zijn fiets. Echte Flandriens als hij hebben geen fluwelen behandeling nodig, die kunnen tegen een stootje. Liever heeft hij het wat klassiek, gewoon gewoon. De test moet hem vooral de nodige rust schenken in zijn hoofd. Belangrijk, om die grote uitdaging op 8 april (dag van Parijs-Roubaix, red.) aan te gaan."