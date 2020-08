Gebroeders Yates rijden vanaf volgend seizoen tégen elkaar: Team Ineos haalt Adam binnen SVBM

21 augustus 2020

17u36 6 Wielrennen Team Ineos heeft zich versterkt met Adam Yates (28). De Britse klimmer verlaat Mitchelton-Scott en tekent een contract van twee jaar bij de formatie van Dave Brailsford. De Yates-tweeling zal zo voor het eerst gescheiden worden van elkaar, want Simon (28) verlengde z'n contract bij Mitchelton-Scott wél.

Adam en Simon Yates werden in 2014 prof bij Orica GreenEDGE, de voorloper van Mitchelton-Scott. Adam won in zijn tweede profjaar meteen de Clasica San Sebastian. In de Ronde van Frankrijk van 2016 reed de Brit bij z'n tweede deelname naar de vierde plaats en nam hij de witte jongerentrui mee naar huis.

Dit seizoen won Yates de UAE Tour, die twee ritten vroeger dan voorzien eindigde nadat enkele renners besmet waren met het coronavirus. Binnen een dikke week voert hij Mitchelton-Scott aan in de Ronde van Frankrijk.

Bij Ineos moet Adam Yates mee het vertrek van Chris Froome opvangen. De viervoudige Tourwinnaar rijdt de volgende seizoenen voor Israel Start-Up Nation. Adam rijdt vanaf volgend seizoen dus voor het eerst tégen tweelingbroer Simon, die zijn contract bij de Australische formatie verlengde.

Yates en Brailsford in koor: “Het is het goede moment”

Voor het eerst in zijn profcarrière wisselt Adam Yates van ploeg. De Brit kijkt uit naar het nieuwe avontuur. “Het vooruitzicht om voor een Britse ploeg te rijden is iets waar ik hard naar uitkijk”, reageerde Yates op de website van Team Ineos. “Het is een mooie kans die op het goede moment komt.”

Eenzelfde geluid bij teammanager Dave Brailsford. “Ik ben verheugd dat Adam eindelijk voor ons team gaat rijden. De timing is ideaal, want hij komt nu in zijn beste jaren en we beginnen aan een nieuw tijdperk als Ineos Grenadiers.”

The INEOS Grenadiers are excited to announce the signing of @AdamYates7 on a two-year deal.



Welcome Adam! Team INEOS(@ TeamINEOS) link