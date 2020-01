Gaviria wint sprint in Argentinië: “Op goede weg voor klassiekers” Bart Audoore

28 januari 2020

01u18 0 Wielrennen Tweede rit in San Juan, tweede groepssprint. Fernando Gaviria (25) haalde nog een keer ouderwets uit en won met veel overmacht. “Ik kan niet ontkennen dat ik in vorm ben.” Door de overwinning is Gaviria ook leider in het algemeen klassement.

Gaviria heeft een abonnement op ritzeges in San Juan: dit was al zijn zesde overwinning in totaal, daarmee is hij recordhouder. Nochtans zat het niet per se mee voor de sprinter van UAE. Op 11 kilometer van de finish werd het peloton, net als een dag eerder, opgeschrikt door een val. De gevolgen waren minder erg, er waren minder renners bij betrokken, maar Maximiliano Richeze, de vaste lead-out van Gaviria, raakte wel achterop. “Het is geen geheim dat ‘Maxi’ mijn gids is in de sprint”, zei Gaviria. “Zonder hem zou ik nooit zo vaak gewonnen hebben. Het was geen voordeel dat ik het in mijn eentje moest doen.”

Maar dat lukte wel uitstekend. De man zat op 250 meter van de streep, toen de sprint werd gelanceerd, pas in veertiende positie, maar toen hij aanzette, was hij niet te houden. Gaviria schoof in één ruk naar voor. Niemand kon volgen. “Ik kan niet ontkennen dat ik in vorm ben”, zei hij laconiek. “Op 10 december ben ik beginnen trainen op stage met de ploeg, ik houd me aan mijn dieet en doe alle trainingen zoals het moet. Ik hoop deze vorm lang aan te houden, ik ben op goeie weg voor de klassiekers.”

Gaviria droomt van de kasseien

Het voorjaar is een grote lacune op het palmares van de Colombiaan. Gaviria droomt van de kasseien, Parijs-Roubaix in het bijzonder, maar hij heeft nog nooit iets voor mekaar gekregen in de klassiekers. Altijd loopt er wel iets fout: of hij valt, of hij wordt ziek, of zijn vorm is gewoon niet goed genoeg. Een vijfde plaats in Milaan-Sanremo (2017) en een zesde plaats in Gent-Wevelgem (2016) zijn zijn beste resultaten tot nu toe. Dat hij gisteren meteen naar de klassiekers verwees, bewijst dat hij straks een nieuwe poging wil doen. Qua grote rondes gaat zijn focus opnieuw naar de Tour. Vorig jaar moest hij in extremis afzeggen met knieproblemen.

De andere grote namen maakten geen te beste beurt in Pocito: ook Peter Sagan (5de) moest van ver komen, maar hij had duidelijk niet de snelheid van Gaviria. Alvaro Hodeg (10de), de sprinter van Deceuninck-Quick.Step, raakte op anderhalve kilometer zijn treintje kwijt en raakte nooit meer in positie.

Onze landgenoot Piet Allegaert sprintte wel naar een mooi resultaat. Hij werd deze winter aangetrokken als lead-out voor Christophe Laporte bij Cofidis, maar de Fransman liep zondagavond twee breuken op in zijn polsen in de val waarbij ook Remco Evenepoel was betrokken. Daardoor schoof Allegaert een rijtje op en mag hij in San Juan zijn eigen kans gaan. In rit 2 werd hij meteen vierde.