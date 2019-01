Gaviria voor de tweede keer aan het feest in Argentinië, valpartij voor Benoot DMM

30 januari 2019

19u44 0 Wielrennen De vierde rit in de Ronde van San Juan is gewonnen door Fernando Gaviria. De renner van UAE-Team Emirates haalde het in een massasprint voor Peter Sagan en Alvaro Hodeg. De leiderstrui van Julian Alaphilippe kwam niet in gevaar. Aan Belgische zijde was er een valpartij zonder erg voor Tiesj Benoot. Remco Evenepoel behield zijn groene trui voor beste jongere in het klassement.

Dat we intussen bezig zijn aan een veelbesproken Ronde van San Juan. Gisteren hadden we nog de eerste podiumplaats voor Remco Evenepoel in de tijdrit, terwijl we vandaag met één renner minder van start moesten gaan. Iljo Keisse was er namelijk niet bij aan het vertrek van de langste rit (185,8 km) in Argentinië. De ouderdomsdeken bij Deceuninck-Quick Step werd door de organisatie uit koers gezet. Keisse betaalde zo het gelag na zijn weinig smaakvolle grap met een Argentijnse vrouw.

Ondanks de dreigende woorden van Patrick Lefevere om de voltallige ploeg uit de Ronde van San Juan te halen, werd er gewoon gekoerst. Dus ook door Deceuninck-Quick Step. De blauwhemden zagen er weinig graten in om een groepje met 6 ontsnapte renners weg te laten rijden. Het was dan ook zoeken naar bekende namen in de vlucht van de dag. Of had u al eerder gehoord van Daniel Zamora, Facundo Cattapani, Royner Navarro, Cesar Paredes, Ricardo Paredes en Robert Méndez?

#VueltaSJ19 @TiesjBenoot was involved in a crash, has bruises on hip, knee and elbow, but no problem to continue the race.



70k to go in stage 4. Lotto Soudal(@ Lotto_Soudal) link

Onderweg een belangrijk Belgisch koersfeit. Tiesj Benoot kwam op een 70-tal kilometer van de meet ten val. De winnaar van de Strade Bianche hield er op enkele blutsen aan de knie en elleboog na weinig aan over. Verder kon de kroniek van de aangekondigde massasprint gewoon zijn gang gaan. De laatste vluchters werden op een kleine drie kilometer van de meet ingerekend. Aan de heren spurters het moment om daags voor de rustdag opnieuw hun kans te grijpen.

Daarbij liet Evenepoel zich opnieuw zien met knap werk. Onze 19-jarige landgenoot trok de trein van Deceuninck-Quick Step de laatste kilometer in. Hodeg was de aangewezen man, maar de Colombiaan liet zich verrassen door UAE Team Emirates. Gaviria rondde het werk van zijn team met verve af, ondanks een opzittende Sagan. Hodeg parkeerde zijn fiets op de derde plaats in de daguitslag, Nikolas Maes werd eerste Belg op een 9de plaats. In het klassement nadert Gaviria tot op acht seconden van Alaphilippe.