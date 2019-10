Gaviria toont meteen snelle benen in Ronde van Guangxi Redactie

17 oktober 2019

09u28 1 Wielrennen Fernando Gaviria heeft de eerste rit in de ronde van Guangxi gewonnen. De Colombiaan van Team Emirates haalde het in een massaspurt heel nipt van de Duitser Pascal Ackermann(Bora-Hansgrohe). Vicewereldkampioen Matteo Trentin (Mitchelton-Scott) werd derde.

Start en finish van de eerste, korte etappe (135,6 km) lagen in Beihai, in het uiterste zuiden van China. Ackermann trok de sprint van heel ver aan, en leek die ook te gaan winnen. Zo dacht ook Rüdiger Selig, zijn loods die de sprint voor hem aantrok. Hij juichte al in de achtergrond tijdens de laatste meters. Te vroeg zo bleek. Gaviria had nog een ultieme jump in huis en klopte Ackermann op de streep.

Voor Gaviria is de overwinning zijn eerste sinds zijn zege in de ronde van Italië, waar hij de derde rit won. Ook een Belg liet zich opmerken in Guangxi. Victor Campenaerts probeerde in de laatste kilometers nog weg te springen uit het peloton, maar werd op anderhalve kilomter van de streep ingerekend.

Bekijk hier de sprint:

An extremely tight finish sees @FndoGaviria win Stage 1 of the @TourofGuangxi for @TeamUAEAbuDhabi ❤️🚴‍♂️⚡️ pic.twitter.com/pd8iwgqCfo Velon CC(@ VelonCC) link