Gaviria moet opgeven na valpartij, locomotief Richeze sant in eigen land

24 januari 2018

22u15 0 Wielrennen Maximiliano Richeze (Quick Step-Floors) heeft de vierde etappe in de Ronde van San Juan gewonnen. De Argentijn haalde het in de straten van Villa San Agustín na een massasprint voor de Italianen Giacomo Nizzolo (Trek) en Matteo Pelucchi (BORA). Filippo Ganna (UAE) duikt als leider de rustdag in.

Dubbel gevoel bij Quick Step-Floors in de Ronde van San Juan. De blauwe brigade van manager Patrick Lefevere mocht voor de tweede keer in vier dagen tijd de armen in de lucht gooien, maar verloor wel goudhaantje Fernando Gaviria na een fikse tuimelperte. De Colombiaan moest meteen de strijd staken en werd even later zelfs naar het ziekenhuis overgebracht. Gelukkig zou de sprinter er volgens de eerste berichten enkel met de schrik vanaf zijn gekomen.

Helaas wel dikke streep door de rekening voor Quick Step, al maakte de latere zege van locomotief Richeze veel goed. De Argentijn toonde zich na voorbereidend werk van Iljo Keisse de sterkste in de sprint, dat terwijl Jens Keukeleire (Lotto-Soudal) als eerste Belg bleef steken op een zevende plaats. Voor Richeze is het de derde zege in San Juan. Vorig jaar won hij in aanwezigheid van Tom Boonen de zesde en zevende etappe in Argentinië.