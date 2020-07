Gaviria knalt naar de zege in tweede etappe Ronde van Burgos, drie UAE-renners die niet van start gingen testen negatief Redactie

29 juli 2020

16u44 10 Wielrennen De Colombiaan Fernando Gaviria (UAE-Team Emirates) heeft de tweede rit in de 42e editie van de Ronde van Burgos op zijn naam geschreven. Gaviria haalde het na 168 vlakke kilometers tussen Castrojeriz en Villadiego in een massaspurt. De Colombiaan pakte de laatste meters uit met een knappe versnelling en bleef de Fransman Arnaud Démare (Groupama-FDJ) voor, de Ier Sam Bennett (Deceuninck-Quick-Step) maakte het podium vol. Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) eindigde als zesde, zijn ploegmaat Edward Theuns werd achtste.

‘t Kan dus verkeren voor Gaviria, die in het begin van de uitbraak van de coronacrisis bijna een maand in het ziekenhuis lag nadat hij besmet raakte met het virus. Op de koop toe moest hij het vandaag ook doen zonder Sebastián Molano, Cristian Muñoz en Andrés Camilo Ardila, zijn drie ploegmaats van Colombiaanse afkomst. Zij gingen niet meer van start omdat zij contact hebben gehad met iemand die positief had getest op het coronavirus. Hun ploeg bevestigde woensdagavond dat de drie renners een negatieve test hebben afgelegd.

In deze relatief vlakke etappe tekenden vijf renners voor de vroege vlucht: Angel Fuentes, Alessandro Fedelli, Riccardo Verza, Kiko Galvan en Joel Nicolau. Maximaal reden ze zo’n 4:45 bonus bij elkaar. In het peloton controleerden Bora-hansgrohe, voor hun leider, NTT voor snelle man Nizzolo en nog enkele sprintersploegen. Bij het aansnijden van de lokale ronde, op 23,5 km, bleken de vluchters vogels voor de kat met nog slechts 40 seconden voorsprong. Het zorgde voor nervositeit en de vijf werkten niet meer samen en trokken zelf in de aanval.

Nicolau bood uiteindelijk het langste tegenstand tegen het peloton, maar uiteindelijk zou ook hij opgeslokt worden en begon de sprintvoorbereiding. In de sprint was het Fernando Gaviria die het slimst de laatste bocht, op zo’n 250 m, aansneed en de zege pakte, voor Démare en Bennett, goed voor zijn vierde zege van het seizoen na drie overwinningen in de Ronde van San Juan.

De Oostenrijker Felix Grossschartner (BORA-hansgrohe) veroverde gisteren de bloemen in de eerste etappe, hij blijft het algemene klassement aanvoeren.

Morgen zijn in de derde rit de klimmers aan zet. Het peloton moet dan 150 kilometer overbruggen van Sargentes de La Lora tot Picon Blanco. De vijfdaagse rittenkoers eindigt zaterdag. De voorbije twee edities veroverde de Colombiaan Ivan Ramiro Sosa de eindwinst.



