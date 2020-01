Gaviria is snelste na chaotische sprint in tweede rit van Ronde van San Juan, Allegaert knap vierde Redactie

27 januari 2020

Fernando Gaviria (UAE Team Emirates) won de tweede rit in de Ronde van San Juan. De 25-jarige Colombiaan vierde net als vorig jaar in Pocito en is ook de nieuwe leider in de Argentijnse rittenkoers. Gaviria klopte met veel overmacht Nicolás Naranjo en Marco Benfatto in de verwachte massasprint, Piet Allegaert (Cofidis) werd vierde. Álvaro Hodeg (Deceuninck-Quick.Step) geraakte ingesloten, Peter Sagan moest dan weer van te ver aanzetten en was er eveneens aan voor de moeite.

Een achtkoppige groep zonder landgenoten sierde de vlucht van de dag en pakte een maximale voorsprong van 2'30". De twee laatste overblijvers werden op elf kilometer van de finish gegrepen. Vanavond staat de tijdrit op het programma.

🇨🇴@FndoGaviria of 🇦🇪@TeamUAEAbuDhabi wins stage 2 of 🇦🇷@vueltasanjuanok #VueltaSJ #VueltaSJ2020 pic.twitter.com/x9uGZ12WK4 World Cycling Stats(@ wcsbike) link