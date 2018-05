Gaviria is Ewan en Sagan te snel af in vijfde rit in Californië Redactie

18 mei 2018

06u28

Bron: Belga 0

De Colombiaan Fernando Gaviria (Quick-Step Floors) heeft de vijfde rit in de Ronde van Californië (WorldTour) gewonnen in een massasprint. Hij liet de Australiër Caleb Ewan (Mitchelton-Scott) en wereldkampioen Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) achter zich.

Tejay van Garderen (BMC), die woensdag een dubbelslag sloeg in de tijdrit, blijft leider in het algemeen klassement, met 23 seconden voorsprong op de Colombiaan Egan Bernal (Sky). Onze landgenoot Laurens De Plus (Quick-Step Floord) staat achtste op 2'13".

Zaterdag kunnen de klimmers zich nog een keer uitleven in de voorlaatste rit met aankomst in South Lake Tahoe. Zondag volgt de slotetappe in Sacramento.