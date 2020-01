Gaviria: "Dit jaar wil ik de kasseien zien" Bart Audoore

29 januari 2020

07u20 0 Wielrennen Sam Bennett en Caleb Ewan deden het al in Australië, Fernando Gaviria (25) nu ook in Argentinië. Dat is de derde topsprinter die vroeg in het seizoen een streepje achter zijn naam mag zetten. Winnen nadat je een zekere Peter Sagan vlotjes uit het wiel hebt gespurt: caramba.

De manier waarop de Colombiaan maandagnacht naar winst knalde, maakte indruk. Bij een val op 11 kilometer van de finish raakte Gaviria lead-out Richeze kwijt, en dus moest hij het in zijn eentje zien te redden. Op 250 meter van de streep zat hij nog in 14de positie, maar op het moment dat hij aanzette, schoot hij in één ruk naar voor. Sagan, die net achter hem zat, kon zijn wiel niet houden. Als je zo wint, is dat een statement. Toch? Gaviria grijnsde alleen maar.

'Grote broer' Richeze

De man hoopt vooral dat dit de start is van een goed seizoen. Want aan 2019 houdt hij geen topherinneringen over. "Mijn seizoen was vrij constant, maar ik heb me nooit op mijn allerbest gevoeld. Ik heb zes keer gewonnen, vier keer op WorldTourniveau, maar ik wil meer."

Knieproblemen speelden hem een hele tijd parten, maar dan nog. Twee ritten in de Ronde van San Juan, een etappe in de UAE-Tour, één in de Giro en twee in de Ronde van Guangxi: dat is te weinig voor iemand die van zichzelf zegt dat hij de beste sprinter ter wereld wil zijn. Maar 2020 wordt beter, denkt hij. Natuurlijk is er later op het jaar de Tour. Maar eerst is er nog iets anders. Gaviria droomt van de klassiekers, Parijs-Roubaix in het bijzonder, maar hij heeft nog nooit iets voor mekaar gekregen in het voorjaar. Altijd loopt er wel iets fout: of hij valt, of hij wordt ziek, of zijn vorm is gewoon niet goed genoeg. Een vijfde plaats in Milaan-Sanremo (2017) en een zesde plaats in Gent-Wevelgem (2016) zijn zijn beste resultaten. "Mijn grootste ontgoocheling vorig jaar was Roubaix. Ik was ziek die dag en kon niet starten, ik lag met 40 graden koorts in mijn bed. Dit jaar wil ik de kasseien zien!"

Kristoff

Gaviria zal zijn plaats moeten zien te vinden in een ploeg met ook Alexander Kristoff en Jasper Philipsen. "Het werkt wel tussen Alex en mij", zegt hij. "We zijn complementair, ja. Philipsen? Eerlijk, ik ken hem niet zo goed, we hebben nog niet vaak samengereden. Ik weet niet of ik iets van hem kan leren, of hij van mij."

"Voor het team is de Tour heel belangrijk, want de hele wereld kijkt mee. Maar als ik zelf mag kiezen, zijn er twee wedstrijden die ik per se nog wil winnen in mijn carrière: het WK en Parijs-Roubaix. Ik heb nog tijd. Ik weet ondertussen wat nodig is: ervaring, maar vooral ook de benen. In de klassiekers zit je 7 uur op de fiets, je wil daar niet starten als je niet goed bent."