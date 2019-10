Gaviria boekt tweede ritzege in Ronde van Guangxi, Mas houdt makkelijk stand GVS

21 oktober 2019

10u37

Bron: Belga 0 Wielrennen De voorlaatste etappe in de Ronde van Guangxi is een prooi geworden voor de Colombiaan Fernando Gaviria. De sprinter van UAE Emirates toonde zich na 212,2 kilometer van Liuzhou naar Guilin de snelste in de sprint voor Pascal Ackermann (Bora-hansgrohe) en Matteo Trentin (Mitchelton-Scott). Timothy Dupont finishte als vijfde, Victor Campenaerts eindigde als tiende.

Segunda victoria de etapa al @TourofGuangxi! Gracias a todo el equipo @TeamUAEAbuDhabi!



Second stage victory at @TourofGuangxi! Thanks to the entire @TeamUAEAbuDhabi squad!



Video by @VelonCC pic.twitter.com/ZLdpRZDzzV Fernando Gaviria(@ FndoGaviria) link

Na de bergrit van gisteren kregen de renners de langste etappe in deze Chinese rittenkoers voorgeschoteld, 212 km, met op het eind nog enkele hellingen. Vier renners schoven mee in de vroege vlucht: andermaal Ryan Mullen (Trek-Segafredo), verder nog Roy Goldstein (Israel Cycling Academy), Taco van der Hoorn (Jumbo-Visma) en Jay Thompson (Dimension Data). Maximaal gunde het peloton hen 4:40 bonus, in het peloton namen Deceuninck-Quick.Step, voor leider Mas, Bora-hansgrohe, voor snelle man Ackermann en UAE Team Emirates, voor Gaviria, het commando.

Met Goldstein werd de eerste renner vooraan gedropt na 165 km. Het trio begon met een voorsprong van nog slechts 1 minuut aan de voet van de klim van tweede categorie waar Mullen bergop de volle buit nam voor het puntenklassement. Het ging snel daarna en nog voor de voet van de klim van eerste categorie klitte alles weer bij elkaar.

Bergop werd leider Mas bestookt door achtereenvolgens Daniel Martinez, Tomasz Marczynski en Guillaume Martin, maar de Spanjaard bood gemakkelijk weerstand. Het peloton dunde wel uit, met zo'n 15 begonnen ze aan de afdaling waar enkele renners ten val kwamen. De kopgroep dikte weer aan tot zo'n 50 renners in het vlakke gedeelte, met nog zo'n 20 km stevenden we af op een massasprint. Daarin toonde Gaviria, net als in de openingsetappe, z'n snelle benen en pakte hij zijn tweede ritzege, voor Ackermann en Trentin die voor de vierde keer vrede moet nemen met een derde plaats.

Morgen staat de slotrit op het programma, een rit van 168,3 km met start en aankomst in Guilin, en voer voor sprinters.