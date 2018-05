Gaudin wint proloog Ronde van Luxemburg - 20-jarige landgenoot die straks overstap maakt naar de profs van Lotto-Soudal lijdt aan bloedarmoede MDB

30 mei 2018

14u19 0

Fransman Damien Gaudin wint proloog Ronde van Luxemburg

De 31-jarige Fransman Damien Gaudin (Direct Energie) heeft de proloog van de 78e Ronde van Luxemburg (cat. 2.BC) gewonnen. In het centrum van de hoofdstad van het Groothertogdom legde hij 2,3 kilometer één seconde sneller af dan de Duitser Alexander Krieger. De Sloveen Jan Tratnik finishte als derde op drie seconden. Beste Belg werd Sean De Bie met een zesde plaats op zes seconden. Ook vorig jaar was Gaudin al de beste in de proloog van de Ronde van Luxemburg.

De Fransman Jonathan Hivert zette met 3:21 een eerste echte richttijd neerzette. Zijn land- en teamgenoot Gaudin deed daar meteen vijf seconden van af en gaf de hot seat niet meer uit handen. Hij boekte zijn zesde profzege, de eerste dit seizoen.

Donderdag volgt tussen Luxemburg Stad en Hesperange de eerste etappe. De renners werken dan een tocht af van 186,7 kilometer. Na 131,8 kilometer bereikt men een eerste keer de aankomstzone. Dan volgen nog drie plaatselijke ronden van elk 18,3 kilometer, met daarin telkens de beklimming van de Syren. Net als vorig jaar mag Gaudin de eerste rit in lijn afwerken met de gele leiderstrui om de schouders.

#TourDuLuxembourg - Et pour la 2ème année consécutive, @DamDamGaudin remporte ce prologue du @skodatour 🤩



⏱ Damien réalise ce prologue en 3“16“56#AllezDirectEnergie pic.twitter.com/gZ8iCUo5Cx Team Direct Energie(@ TeamDEN_fr) link

Vanhoucke lijdt aan bloedarmoede

Harm Vanhoucke moet zijn koersambities heel even 'on hold' zetten. De 20-jarige Belg van Lotto-Soudal gaf namelijk op Twitter aan dat hij aan bloedarmoede lijdt. Dat wil zeggen dat hij over te weinig rode bloedcellen beschikt of dat de aanwezige rode bloedcellen te weinig hemoglobine bevatten. "Door bloedarmoede zal ik de Peace Race, de Giro d'Italia U23 en waarschijnlijk ook de Tour de Savoie niet rijden. Het is ook de reden waarom ik de Isard niet reed", vertelde Vanhoucke op Twitter. "Ik presteerde al heel het seizoen onder mijn verwachtingen en dat is dan ook de reden. Het is een grote teleurstelling voor mij."

Toch blijft hij niet bij de pakken zitten en richt Vanhoucke zich al op de toekomst. "Ik zal genoeg rust en tijd nemen om te herstellen en dan zal ik terug beginnen te trainen voor het volgende deel van het seizoen waar ik voor het profteam van Lotto-Soudal zal rijden." Trainer Paul Van Den Bosch vindt het alvast goed dat Vanhoucke een rustperiode inlast. "Goede beslissing. Volg de (langetermijn)visie van coach Ward Vande Capelle. Je komt er. Vooral geen stappen overslaan", reageerde de trainer van onder meer Thomas De Gendt.

Due to blood annemia I won’t race Peace race, @giroditaliau23 and probably also no tour de Savoie, it’s also the reason why I didn’t race Isard, I was already the whole season racing below my own expactations and that is the reason why, it’s a big dissapointment for me. 1/2 Harm Vanhoucke(@ Harm_VH) link

I will take enough rest and time to recover and start training again for the next part of the season where I will ride for @Lotto_Soudal pro team. 2/2 Harm Vanhoucke(@ Harm_VH) link

Goede beslissing @Harm_VH. Volg (lange termijn)visie van coach @wardvdcp. Je komt er. Vooral geen stappen overslaan . #stepbystep Paul Van Den Bosch(@ coachvdb) link

"Betancur kan dit seizoen mogelijk nog voor UAE Emirates rijden"

Volgens de Gazzetta dello Sport kan Carlos Betancur dit seizoen nog voor UAE Emirates uitkomen. Hoewel de Colombiaan bij Movistar nog een contract heeft tot 2019 bekijkt hij volgens de sportkrant de mogelijkheid om in augustus al een overstap te maken.

Zuid-Koreaan verrast spurters in Tour de Korea

Hyeong Min Choe (Geumsan Insam Cello) heeft voor de verrassing gezorgd in de Tour de Korea. Een kopgroep van vier bleef in de openingsetappe het aanstormende peloton voor, waarna de Zuid-Korean het afmaakte op de meet. Hij is meteen ook de eerste leider in het algemene klassement.

🇰🇷Choe Hyeong-min (최형민) of 🇰🇷Geumsan Insam-Cello wins stage 1 of 🇰🇷@TourdeKoreaEN #TourdeKorea #tdk2018 pic.twitter.com/EIpZsJNZid World Cycling Stats(@ wcstats) link