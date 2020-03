Garcia Cortina is sterker dan Sagan in machtssprint en pakt zege in derde rit Parijs-Nice AV/SVBM/ABD

10 maart 2020

17u14 4 Wielrennen Garcia Cortina heeft de derde rit van Parijs-Nice gewonnen. De 24-jarige Spanjaard van Bahrain-McLaren haalde het in een sprint voor Peter Sagan (BORA-Hansgrohe) en Andrea Pasqualon (Circus-Wanty-Gobert). Voor Garcia Cortina is het de tweede overwinning uit zijn carrière. Maximilian Schachmann kwam niet in de problemen en behield zijn leiderstrui.

Nadat het peloton gisteren in stukken en brokken werd gereden na waaiers en Nizzolo de sprint in een uitgedunde kopgroep won, hadden de snelle mannen vandaag een laatste kans om hun benen te testen. Al konden waaiers voor de derde dag op rij roet in het eten gooien.

Vooral in de laatste twintig kilometer waren er veel open vlaktes en stond de wind gunstig om de boel aan flarden te rijden. Het peloton maakte dan ook geen aanstalten om de koers al vroeger open te breken. Daar trok één man zich niets van aan. Tom Devriendt (Circus-Wanty Gobert)) trok in het begin van de wedstrijd ten aanval, maar kreeg niemand mee in z’n zog. Onze landgenoot beukte urenlang eenzaam tegen de wind in en het peloton liet begaan.

Valpartij Bennett

Op 26 kilometer van de streep was het verhaal voor onze landgenoot ten einde. Het peloton besloot te wachten tot de laatste tussensprint om de boel op te kant te zetten. Althans, dat was de bedoeling. Pedersen en vooral Deceuninck-Quick-Step bewogen hemel en aarde om waaiers te vormen, maar het mocht niet baten. Alleen enkelingen moesten de rol lossen.

We gingen met een uitgedund peloton sprinten in La Châtre. Bennett en Ewan hadden nog enkele ploegmaats om op te rekenen, maar de Ier werd pardoes in de hekken gereden door Hugo Hofstetter (Israel Start-Up Nation) die met z’n stuur bleef steken in de fiets van Ewan. Sagan leek een grote kanshebber op de zege, maar werd voorbijgesneld door Garcia Cortina. De Spanjaard overvleugelde op pure macht z’n tegenstand en haalde het voor de Slovaak en Pasqualon. Na een rit in de Ronde van Californië vorig jaar is dit de tweede zege uit zijn carrière.

Gehavende Sam Bennett komt toe aan teambus Deceuninck-Quick.Step

