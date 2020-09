Ganna is klasse te sterk voor Campenaerts in slottijdrit Tirreno-Adriatico, Yates heeft eindzege beet

The podium of the last stage of @TirrenAdriatico:



Il podio dell'ultima tappa della @TirrenAdriatico:



🥇 @GannaFilippo 🇮🇹

🥈 @VCampenaerts 🇧🇪

🥉 Rohan Dennis 🇦🇺



👏👏👏👏



🔱 #TirrenoAdriatico EOLO pic.twitter.com/tRog3dsMcO

Giro d'Italia(@ giroditalia)