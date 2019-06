Furieuze Van Hooydonck en mecanicien van neutrale wagen krijgen officiële waarschuwing na bizar incident Redactie

13 juni 2019

18u09

Bron: Belga 0 Wielrennen Een opmerkelijk beeld op 20 kilometer van de eindmeet. Nathan Van Hooydonck, in de Baloise Belgium Tour aan de slag met de nationale selectie, reed lek in de kopgroep en riep om een nieuw achterwiel. Hij kreeg het echter aan de stok met de mecanicien van de neutrale wagen en die weigerde hem een wiel te geven. Beide ruziemakers kregen van de UCI een officiële waarschuwing.

"Van Hooydonck zou voorbij gereden zijn door de neutrale wagen toen hij achteraan lek reed. Hij had dan al zijn hand opgestoken en zo gevraagd hebben om assistentie. Daarop maakte hij zich boos en kreeg hij plots geen wiel meer omdat hij de mensen van de neutrale wagen verbaal had aangevallen", verduidelijkte bondscoach Rik Verbrugghe.

Op de televisiebeelden is ook te zien dat de renner zijn wiel tegen de bumper van de wagen gooit. In het communiqué dat de wedstrijdjury na de wedstrijd verspreidde wordt melding gemaakt van een officiële waarschuwing voor Van Hooydonck en voor mecanicien Ivan van de Steene. Dit wegens "incorrect gedrag dat schadelijke is voor het imago van de wielersport". Allebei komen ze er dus vanaf met een tikje op de vingers.

Wracając jeszcze do tego, co zrobił Nathan van Hooydonck na drugim etapie #BaloiseBelgiumTour. Oczywiście nie jestem złośliwy i nie napiszę, ze to "pomarańczowe standardy", bo kolarze tej ekipy wcale nie jeżdżą ze sztycami w czterech literkach. pic.twitter.com/z3UJVE9IJ0 Olek Sieradzki(@ oleksieradz) link