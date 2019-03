Fuglsang schenkt Astana tweede ritzege op rij in Tirreno, Yates verstevigt leidersplaats XC/MH

17 maart 2019

16u49 0 Wielrennen Jakob Fuglsang heeft de vijfde rit in de Tirreno-Adriatico op zijn naam geschreven. De Deen van Astana triomfeerde in Recanati na een knap nummertje. Voor het Kazachse team is het al de achttiende seizoenszege. Adam Yates finishte als tweede en blijft leider in het algemene klassement.

’t Was vandaag weer klimmen geblazen in de Tirreno. De renners kregen een pittige tocht van 180 kilometer voorgeschoteld, met telkens twee venijnige klimmetjes op het lokale circuit. In totaal moesten er vier plaatselijke ronden afgewerkt worden.

Het lastige parcours schrikte onze landgenoten Nathan Van Hooydonck, Tom Van Asbroeck en Tosh Van Der Sande niet af om in het offensief te trekken. Zij werden vergezeld door Mads Pedersen, Nico Denz, Daniel Oss, Ivan Rovny, Jorge Arcas, Davide Gabburo en Edoardo Zardini. Nadien maakten ook Giovanni Visconti, Julien Simon en Steve Morabito de sprong naar voren.

De dertien koplopers reden een maximale voorgift van bijna tien minuten bij elkaar, waarna Peter Sagan al vroeg overboord werd gegooid. Neen, het is niet de Tirreno van de Slovaak. Logisch ook: Sagan sukkelde een tijdje met buikgriep en is nog niet helemaal de oude.

Ook voorin werd de boel stevig uitgedund. Zardini, Denz, Gabburo en Pedersen toonden zich de betere klimmers van de vroege vlucht. Die laatste twee trokken uiteindelijk als leiders de slotronde in en kregen al gauw het gezelschap van Fuglsang en Denz. Intussen slonk het verschil met het peloton tot een halve minuut.

Op zo’n 12 kilometer van de streep achtte Fuglsang zijn moment gekomen. De Deen trok solo op avontuur. Leider Yates waagde nog een poging de sprong naar voren te maken, maar tevergeefs. De leider in het algemene klassement strandde op de tweede plaats en blijft leider in het algemene klassement. Primoz Roglic, nog een kanshebber op eindwinst, werd derde. Tiesj Benoot kwam op een negende plek als eerste Belg over de streep.

