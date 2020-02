Fuglsang haalt meteen zijn gram in de Ruta del Sol: gecontesteerde Deen wint bergachtige openingsrit, Teuns derde DMM

19 februari 2020

16u45 4 Wielrennen Jakob Fuglsang heeft meteen zijn gram gehaald in de Ruta del Sol. De gecontesteerde Deen haalde het in een bergachtige openingsrit na een sprintje van Mikel Landa. Dylan Teuns kwam als derde over de meet, Fuglsang wordt meteen leider.

Vier hellingen van derde categorie en een slotklim van eerste categorie. Het peloton wist in de Ruta del Sol meteen waar het aan toe was. Terwijl alle ogen op de bijzonder sterk bezette Ronde van Algarve gericht waren, was het aan de Fuglsangs, Landa’s en Solers van deze wereld om zich in de eerste rit door het Andalusische hinterland te tonen.

Langs Belgische zijde zijn Teuns, Naesen en Bakelants de grootste namen in de Ruta. Al was het de jonge Kobe Goossens van Lotto Soudal die de eer van onze driekleur hoog hield in de ontsnapping van de dag. De elf aanvallers kregen tijd en ruimte om voor de bergpunten en publiciteit te bikkelen. Op goed elf kilomter van de aankomst was hun liedje uit.

Want al vroeg op de Puerto de las Palomas - de slotklim van 10 kilometer aan een gemiddeld stijgingspercentage van 6,6 procent - gooide Mikel Landa de knuppel in het hoenderhok. De Spanjaard van Bahrain-McLaren vertrok toen de laatste overgebleven vluchters werden ingerekend. Enkel Jakob Fuglsang had een antwoord in huis. De twee trokken samen naar de top.

Op die top hadden de Spanjaard en de Deen een kleine minuut verzameld op de tegenstand. Met nog zes kilometer dalen moest het dus al lelijk mislopen voor de twee om niét voor de overwinning te sprinten. Fuglsang zette zijn concurrent stevig onder druk en in de laatste oplopende meters deed de renner van Astana dat opnieuw.

Veel ‘jus’ zat er niet meer in de benen bij Landa, want Fuglsang moest eigenlijk niet eens écht zijn sprint inzetten om de Spanjaard uit het wiel te gooien. Na een oerkreet mocht de Deen meteen de eerste leiderstrui aantrekken. Vorig jaar was hij al eens eindwinnaar in de Ruta. De toon is dus meteen gezet. Dylan Teuns werd op 25 tellen van Fuglsang derde. Harm Vanhoucke legde beslag op de 9de plaats.

