Froome zet zijn indrukwekkend kilometersaantal verder, maar loopt wel enkele schaafwonden op

Twee dagen geleden gaven we al mee dat Chris Froome verschroeiend aan 2018 is begonnen. In een week tijd haspelde de viervoudige winnaar van de Tour de France al 1.000 kilometer af en de Brit met Keniaanse roots is niet van plan om de riem er af te leggen. Al verloopt dat niet zonder slag of stoot. Vanochtend reed Froome in Zuid-Afrika opnieuw 201,6 kilometer, maar kwam hij wel onzacht in aanraking met het asfalt. Op Instagram plaatste hij een foto van zijn geschaafde linkerelleboog. Ondertussen tikt zijn totaal rustig aan. Na elf dagen in 2018 heeft de kopman van Team Sky er al 1.650 kilometer en 21.853 hoogtemeters opzitten.