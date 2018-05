Froome vindt stilaan snelle benen terug, maar plassen wil niet lukken: "In derde week op mijn best" Marc Ghyselinck in Italië

11 mei 2018

08u11 0 Wielrennen Chris Froome reed gisteren even snel als Tom Dumoulin de Etna naar boven. Dat was toch het goede nieuws. Maar snelle benen maken van hem nog geen snelle plasser. Ruim twee uur nadat Chaves de ritzege veroverde, zat Froome nog steeds in de dopingcontrole.

Het was een bevreemdend gezicht, in dat koude en desolate lavadecor op de flanken van de Etna. Podiums werden afgebroken, hekkens weggesleept. Alleen de afsluiting rond de drie dopingcontrolebusjes bleef staan. In het midden van nergens. Hekje incluis. Binnen die afsluiting, in één van die busjes, zat iedereen nog met spanning te wachten op de verlossende plas van Chris Froome. Die er maar niet kwam.

