Froome via ondergrondse garage hotel binnen - Van Avermaet vandaag aan het feest in Oman?

14 februari 2018

Rafal Majka: "Ik pik dit niet"

De Poolse wielrenner Rafal Majka (BORA-hansgrohe) heeft op Facebook met klem de dopingbeschuldigingen aan zijn adres ontkend. Majka, tweevoudig winnaar van de bolletjestrui in de Tour (2014 en 2016), werd de voorbije dagen gelinkt aan het dopingprogramma binnen de Italiaanse beloftenploeg Altopack. Majka kreeg als belofte tussen 2008 en 2010 zijn opleiding in Italië bij Gragnano Sporting Club, waar destijds Elso Frediani de plak zwaaide. Die Frediani werd nu gearresteerd in verband met dopinggebruik binnen Altopack.

"Verwijzend naar de berichten en publicaties waarin het woord 'doping' dicht bij mijn naam voorkomt, verklaar ik dat ik niet akkoord ga met dergelijke laster", opende Majka. "Ik heb geen zin om het vertrouwen van mijn vrienden, mijn fans en mijn naasten te verliezen. Mijn goede naam staat op het spel. Deze valse informatie kan mijn imago als atleet ruïneren. Het is een directe aanval op mijn voorbije successen, die ik bereikt heb door hard te werken, offers te brengen en door ver weg mijn familie alleen stand te houden. Ik kan niet toestaan dat mijn naam genoemd wordt met oneerlijke praktijken waar ik heb niets mee te maken heb."

Het was de gezaghebbende Italiaanse sportkrant Gazzetta dello Sport die Majka linkte aan het dopingprogramma van Altopack. De beruchte beloftenploeg kwam in het oog van justitie na de dood van de Litouwer Linas Rumsas, de zoon van Raimundas Rumsas, vorig jaar op 21-jarige leeftijd. Majka zou bij justitie aan de galg gepraat zijn door zijn oud-ploegleider bij Gragnano, Andrea Del Nista. Hij beschuldigde de Pool van het gebruik van testosteron en groeihormonen.

Gecontesteerde Froome geheimzinnig

Het was zes uur gisteravond toen Chris Froome vanuit Monaco arriveerde in het Holiday World-hotel van Benalmadena in Zuid-Spanje. Hij start vandaag in de Ruta del Sol, een vijfdaagse rittenkoers in Andalusië. De veelgeplaagde coureur van Team Sky stapte op verdieping -2 van de ondergrondse hotelparking uit de auto, knikte beleefd, maar zei verder niks. Pas om kwart voor acht 's avonds liet hij zich weer zien. Vergezeld van zijn bodyguard stapte hij wijdbeens door de lobby van het hotel, op weg naar de truck van Sky waar hij met zijn ploegmaats zou eten. Hoe het met hem ging? "Goed", zei Froome, "en met jou? Praten, neen, dat zullen we morgen aan de bus doen." En weg was Froome.

De Ruta del Sol is zijn eerste wedstrijd sinds het WK tijdrijden in het Noorse Bergen op 20 september. Die dag kreeg Froome te horen dat hij in de achttiende rit van de Vuelta op een te hoge hoeveelheid salbutamol is betrapt. Dat is ondertussen geleden van 7 september, nu meer dan vijf maanden terug. De Brit houdt zijn onschuld vol. Maar praten deed hij nog altijd niet. Vandaag wel, bij de start van de eerste rit. (MG)

Slaat Van Avermaet vandaag toe in Oman?

Van Avermaet maakt zich in Oman klaar en rijdt met de fiets naar de start van ‘zijn’ eerste van drie etappes die hij kan winnen in de Ronde van Oman. Gisteren ging de zege in de spurt naar de Fransman Coquard.