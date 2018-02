Froome via ondergrondse garage hotel binnen - Van Avermaet vandaag aan het feest in Oman? De wielerredactie

14 februari 2018

08u24 0

Gecontesteerde Froome geheimzinnig

Het was zes uur gisteravond toen Chris Froome vanuit Monaco arriveerde in het Holiday World-hotel van Benalmadena in Zuid-Spanje. Hij start vandaag in de Ruta del Sol, een vijfdaagse rittenkoers in Andalusië. De veelgeplaagde coureur van Team Sky stapte op verdieping -2 van de ondergrondse hotelparking uit de auto, knikte beleefd, maar zei verder niks. Pas om kwart voor acht 's avonds liet hij zich weer zien. Vergezeld van zijn bodyguard stapte hij wijdbeens door de lobby van het hotel, op weg naar de truck van Sky waar hij met zijn ploegmaats zou eten. Hoe het met hem ging? "Goed", zei Froome, "en met jou? Praten, neen, dat zullen we morgen aan de bus doen." En weg was Froome.

De Ruta del Sol is zijn eerste wedstrijd sinds het WK tijdrijden in het Noorse Bergen op 20 september. Die dag kreeg Froome te horen dat hij in de achttiende rit van de Vuelta op een te hoge hoeveelheid salbutamol is betrapt. Dat is ondertussen geleden van 7 september, nu meer dan vijf maanden terug. De Brit houdt zijn onschuld vol. Maar praten deed hij nog altijd niet. Vandaag wel, bij de start van de eerste rit. (MG)

Slaat Van Avermaet vandaag toe in Oman?

Van Avermaet maakt zich in Oman klaar en rijdt met de fiets naar de start van ‘zijn’ eerste van drie etappes die hij kan winnen in de Ronde van Oman. Gisteren ging de zege in de spurt naar de Fransman Coquard.