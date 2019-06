Froome valt zwaar, komt Tourdeelname in het gedrang? Marc Ghyselinck

12 juni 2019

13u45 18 Wielrennen Chris Froome is vandaag tijdens een verkenning van de tijdrit in het Critérium du Dauphiné in Roanne zwaar gevallen. De 34-jarige Brit zal niet meer starten in de vierde rit. Dat bevestigt zijn team Ineos. Ook zijn deelname aan de Ronde van Frankrijk komt mogelijk in het gedrang.

Froome was naar verluidt op pad met Wout Poels, die niet ten val kwam. Volgens de eerste berichten lag een windstoot aan de basis van de valpartij. Daarbij zou de viervoudige Tourwinnaar een betonnen hindernis hebben geraakt. In tegenstelling tot eerdere berichten als zou hij al zijn overgebracht naar het ziekenhuis, zou de renner momenteel nog altijd langs het parcours liggen. De hulpdiensten willen hem op de juiste manier naar het ziekenhuis overbrengen, om het zo niet erger te maken dan dat het al is. Manager Dave Brailsford vreest in elk geval voor een breuk van het bekken. In dat geval kan Froome een kruis maken over de Tour.

Na drie etappes was Froome achtste in de stand, op 24 seconden van leider Dylan Teuns. Hij won de Dauphiné in 2013, 2015 en 2016.

Team INEOS can confirm that Chris Froome crashed during a recon of stage four of the Criterium du Dauphine today.



He is currently on his way to a local hospital and won’t start today’s fourth stage.



Team INEOS(@ TeamINEOS)