Froome start morgen in Ruta del Sol: "Hopelijk wordt alles snel opgelost. Ik kan niet wachten om het seizoen te starten" Redactie

13 februari 2018

12u42

Bron: Belga 12 Wielrennen In Zuid-Spanje start woensdag de 64ste editie van de Ruta del Sol (2.BC). De rittenkoers gaat op zoek naar een opvolger voor Alejandro Valverde die er vorig jaar en ook vier andere jaren won. Dit jaar is hij niet van de partij. Wel daagt Chris Froome op, winnaar in 2015, en voor het eerst in een koers sinds de bekendmaking van zijn positieve dopingplas.

About to head to Ruta del Sol.

I want to thank everyone for their support & patience over this difficult period. I am doing my utmost to ensure that things are resolved as speedily as possible.

Can’t wait to get this season started!! 🚴🏻‍♂️💨💨💨 #64RdS pic.twitter.com/tcyNKUTOIj Chris Froome(@ chrisfroome) link

De eerste en derde etappe in Andalusië zijn voer voor sprinters. De topnamen zijn niet van de partij, wel is het afwachten wat Moreno Hofland, Sacha Modolo en de Roemeen Eduard Michael Grosu kunnen doen in de sprint. En wie weet kan onze landgenoot Tom Van Asbroeck verrassen.

Het wordt in de Ruta del Sol vooral uitkijken naar de strijd om het klassement. Donderdag ligt er een aankomst boven op de Alto de las Allanadas in Jaén en ook zaterdag volgt er veel klimwerk. Afsluiten doen we zondag af met een individuele tijdrit van 14,2 kilometer in Barbate. Van Belgische zijde mag verwacht worden dat Tim Wellens zich zal willen tonen. Hij heeft dit seizoen al één overwinning op zijn actief, met de Challenge Mallorca. Ook in Andalusië is hij niet kansloos, hetzij voor een ritzege, wie weet voor een goed eindklassement.

Al zullen alle ogen ongetwijfeld gericht zijn op Chris Froome. Er is nog geen uitspraak over zijn positieve salbutamolplas. En zo mag Froome gewoon koersen. Zijn ploeg zette hem, ondanks veel kritiek, niet op non-actief. Met veel trainingskilometers in de benen, zo bewees zijn Strava-account, is hij er op gebrand om zich te weren. "Ik kan niet wachten om van start te gaan dit seizoen", liet hij optekenen op Twitter vanochtend. "Ik wil iedereen bedanken voor de steun en het geduld in deze moeilijke periode. Ik doe mijn uiterste best om ervoor te zorgen dat alles zo snel mogelijk wordt opgelost."

Of hij met open armen wordt ontvangen is zeer de vraag. Hij zal alleszins goed voor de dag willen komen en een tweede eindzege willen grijpen. Dan moet hij wel afrekenen met zijn vroegere ploegmaat Mikel Landa en het Astana-blok Jakob Fuglsang en Luis Leon Sanchez. Naast Tim Wellens, mag ook verwacht worden dat Ben Hermans zich zal willen tonen op Spaanse bodem.