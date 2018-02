Froome rijdt de Ruta del Sol (en spreekt zich uit over onfrisse salbutamolcase) TLB

05 februari 2018

14u15

Bron: Eigen berichtgeving 0 Wielrennen Het seizoen van Chris Froome begint eind volgende week in Spanje. De Britse Tour- en Vueltawinnaar, die onder vuur ligt na de onfrisse salbutamolcase, neemt volgens zijn ploeg Team Sky deel aan de Ruta del Sol (14 tot en met 18 februari).

De laatste keer dat Froome deelnam aan de Spaanse wegwedstrijd, was in 2014. De Brit testte vorig jaar tijdens Vuelta - die hij won - positief op salbutamol, een middel tegen astma. De Brit had toestemming om een puffer te gebruiken, maar volgens de UCI was de waarde die werd aangetroffen in zijn urine, veel hoger dan is toegestaan.

Froome moet zich nog altijd verantwoorden bij de bond en is vooralsnog niet geschorst. UCI-voorzitter David Lappartient had Sky opgeroepen om Froome uit de koers te houden tot het onderzoek was afgerond, maar dat verzoek lapt de Britse ploeg dus aan haar laars.

"Ik weet zeker dat zullen kunnen uitpluizen wat er gebeurd is. Daar werk ik samen met het team hard aan", zegt Froome over de salbutamolcase. "Natuurlijk begrijp ik dat deze hele zaak voor heel wat onzekerheid heeft gezorgd. Ik begrijp daarom ook volledig waarom er zoveel interesse en speculatie was. Ik hoop gewoon dat mensen beseffen dat maar gelimiteerd kan spreken terwijl het proces loopt. Maar laat dit duidelijk zijn: ik wil dat er schot in de zaak komt, liever dan wie dan ook."

Fransman Bardet moet zo goed als zeker verstek laten gaan na huiselijk ongeluk

Romain Bardet zal "gedurende een tweetal weken" aan de kant staan nadat hij tijdens een ongelukje in huis verwondingen opgelopen heeft aan zijn linkeronderarm. Dat heeft zijn team AG2R maandag bekendgemaakt.

De Fransman liep een snee op, die met een paar hechtingen moest worden dichtgemaakt. Bardet moet zo goed als zeker een kruis maken over de Ruta del Sol, een vijfdaagse etappekoers door Andalusië die op 14 februari van start gaat.

Op advies van de artsen draagt Bardet voor twee weken een spalk om zijn linkerarm. Hoe het programma van de Franse klimmer er de komende weken zal uitzien, hangt af van de revalidatie. In principe start hij in de Ardèche Classic (24/02), en neemt hij in maart deel aan de Strade Bianche in Italië.

Bardet, in 2016 tweede en vorig jaar derde in de Ronde van Frankrijk, trapte zijn seizoen eind januari af met de GP La Marseillaise. Hier eindigde hij op de achtste plaats.

