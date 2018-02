Froome rijdt de Ruta del Sol (en spreekt zich uit over onfrisse salbutamolcase) TLB

05 februari 2018

11u20

Bron: Eigen berichtgeving 0 Wielrennen Het seizoen van Chris Froome begint eind volgende week in Spanje. De Britse Tour- en Vueltawinnaar, die onder vuur ligt na de onfrisse salbutamolcase, neemt volgens zijn ploeg Team Sky deel aan de Ruta del Sol (14 tot en met 18 februari).

De laatste keer dat Froome deelnam aan de Spaanse wegwedstrijd, was in 2014. De Brit testte vorig jaar tijdens Vuelta - die hij won - positief op salbutamol, een middel tegen astma. De Brit had toestemming om een puffer te gebruiken, maar volgens de UCI was de waarde die werd aangetroffen in zijn urine, veel hoger dan is toegestaan.

Froome moet zich nog altijd verantwoorden bij de bond en is vooralsnog niet geschorst. UCI-voorzitter David Lappartient had Sky opgeroepen om Froome uit de koers te houden tot het onderzoek was afgerond, maar dat verzoek lapt de Britse ploeg dus aan haar laars.

"Ik weet zeker dat zullen kunnen uitpluizen wat er gebeurd is. Daar werk ik samen met het team hard aan", zegt Froome over de salbutamolcase. "Natuurlijk begrijp ik dat deze hele zaak voor heel wat onzekerheid heeft gezorgd. Ik begrijp daarom ook volledig waarom er zoveel interesse en speculatie was. Ik hoop gewoon dat mensen beseffen dat maar gelimiteerd kan spreken terwijl het proces loopt. Maar laat dit duidelijk zijn: ik wil dat er schot in de zaak komt, liever dan wie dan ook."

