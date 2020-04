Froome moet eens goed lachen met uitspraken Movistar-baas: “Hij moest nooit mano a mano vechten tegen Quintana” SVBM

20 april 2020

17u13 0 Wielrennen “Zonder de steun van zijn ploeg, had Chris Froome niet zo vaak gewonnen van Nairo Quintana”. Dat is wat Movistar-manager Eusebio Unzué vertelt in een interview met de Spaanse wielerpodcast El Leñero . De viervoudige Tourwinnaar lachte de uitspraken weg, maar toonde ook respect voor zijn Colombiaanse tegenstander.

Quintana won tot nog toe twee grote rondes: de Giro in 2014 en twee jaar later de Vuelta. De Ronde van Frankrijk ontbreekt nog op zijn palmares en dat heeft veel te maken met de dominantie van Froome en Team Sky, de voorloper van Team Ineos. De Colombiaanse klimgeit stond tussen 2013 en 2016 drie keer op het eindpodium in Parijs, maar de gele trui won Quintana nog niet.

Vooral in 2013 en 2015 leek Quintana met uitstekende klimmersbenen in de slotweek Froome aan het wankelen te brengen, maar de Brit overleefde de aanvallen van de pocketklimmer, mede door het sterke Sky-blok. Unzué, vorig seizoen nog werkgever van Quintana, denkt dat Froome zonder zijn sterke knechten niet zo dikwijls aan het langste eind getrokken had. “Zonder de steun van zijn ploeg had Froome het heel lastig gehad tegen Nairo. In feite moest hij nooit mano a mano vechten”, aldus de Spaanse ploegmanager.

“Net als de renners die tweede eindigden na Miguel Indurain, moest Quintana opboksen tegen een coureur als Froome. En niet alleen tegen Froome, maar ook tegen al die sterke renners rond hem. Het was mission impossible.” Volgens Unzué heeft de Colombiaan niet altijd gekregen waar hij recht op had in de Tour. “Het niveau van Nairo in 2013, 2015 en 2016... Hij was degene die Froome het meest in de problemen kon brengen.”

Zou de Brit die uitspraken gelezen hebben? Zeker wel. Froome reageerde op Twitter laconiek, maar was er ook als de kippen bij om zijn respect voor Quintana uit te drukken. “Koersen tegen Nairo is de afgelopen jaren een enorm plezier geweest. Maar die uitspraken moesten me wel een beetje doen lachen.”

To be clear I have the utmost respect for @NairoQuinCo and racing against him over the years has been an absolute pleasure. That headline did make me laugh a little though 😊 pic.twitter.com/h501NDl9Xn Chris Froome(@ chrisfroome) link