Froome mist Tour na zware val in Dauphiné MG/YP

12 juni 2019

15u01 20 Wielrennen Chris Froome is vandaag tijdens een verkenning van de tijdrit in het Critérium du Dauphiné in Roanne zwaar gevallen. De 34-jarige Brit liep daarbij een dijbeenbreuk op. Zo zit zijn Dauphiné er ineens op en mag hij ook een kruis maken over zijn deelname aan de Ronde van Frankrijk.

Froome haalde tijdens de verkenning zijn hand van het stuur om zijn neus te snuiten en werd daarna verrast door een windhoos. De Brit kon een val niet voorkomen en moest naar het ziekenhuis, waar het vermoeden werd uitgesproken dat hij zijn dijbeen heeft gebroken. Ploegbaas Dave Brailsford heeft Froome zelf nog niet gesproken: “Maar ik denk niet dat hij nu in de situatie is om te spreken.” Froome knalde door de windhoos met 60 kilometer per uur tegen een muurtje aan.

De start van de Tour de France is op 6 juli in Brussel en dus onhaalbaar voor de viervoudig winnaar (2013, 2015, 2016 en 2017).

Zijn ploeg Ineos (voorheen Sky) heeft met Welshman Geraint Thomas, vorig jaar winnaar van de Tour, en de Colombiaan Egan Bernal nog twee kopmannen voor de Tour. Voor Froome leek het vanwege zijn leeftijd een van de laatste kansen om zich in het recordrijtje te voegen van renners die de Ronde van Frankrijk vijf keer hebben gewonnen. Dat zijn de Belg Eddy Merckx, de Fransen Bernard Hinault en Jacques Anquetil en de Spanjaard Miguel Indurain.

De vierde etappe van de Dauphiné is vandaag een tijdrit over ruim 26 kilometer in en om Roanne. De Belg Dylan Teuns start daarin als leider van het algemeen klassement.