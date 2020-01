Froome mag op vijfde Tourzege jagen: “Hij werkt zéér hard om competitief niveau te halen” Redactie

16 januari 2020

20u33

Bron: Belga 2 Wielrennen Chris Froome mag deze zomer op zijn vijfde eindzege in de Tour de France jagen. De 34-jarige Brit, eindwinnaar in 2013, 2015 2016 en 2017, wordt één van drie kopmannen bij Team Ineos. Dat bevestigde teambaas Dave Brailsford in een vooruitblik op het wielerjaar. Wereldkampioen tijdrijden Rohan Dennis zal de Giro rijden.

Froome miste vorig jaar de Tour door een zware val in het Critérium du Dauphiné, waarbij hij een dijbeen, heup, elleboog, ribben en een nekwervel brak. Zijn herstel verloopt naar eigen zeggen voorspoedig, hoewel dat recent in het Italiaanse maandblad Bicisport nog anders klonk. Volgens dat magazine had Froome in december het trainingskamp van Team INEOS moeten verlaten. Maar Froome ontkrachtte die geruchten. “Laat me dit even rechtzetten. Mijn herstel verloopt goed, mijn blik staat vooruit.”

De Tour start dit jaar op 27 juni in Nice. Froome zal er het kopmanschap delen met Egan Bernal, die zijn titel verdedigt, en met Geraint Thomas, de winnaar van 2018. “We hebben het over sport en er kunnen altijd dingen veranderen”, zegt Brailsford, die het daarna over Froome heeft. “Hij timmert aan de weg terug en aast echt op die vijfde eindzege in de Tour. Hij werkt zeer, zeer hard om competitief te kunnen zijn. Met ook nog Bernal en Thomas zitten we in een geweldige positie.”

Voor de Ronde van Italië is de Ecuadoraan Richard Carapaz zoals bekend de kopman van Ineos. Vorig jaar won de Zuid-Amerikaan de Giro in dienst van het Spaanse Movistar. Brailsford kondigde ook nog aan dat de Australische wereldkampioen tijdrijden Rohan Dennis, ook een nieuwkomer bij het Britse WorldTeam, de Giro rijdt. Zijn ultieme doel is goud op de olympische tijdrit in Tokio.

Team INEOS Team Principal Sir Dave Brailsford has been speaking ahead of the start of the 2020 season.



Listen to his thoughts on the upcoming season, the team's Grand Tour aspirations and a special message for Team INEOS fans. pic.twitter.com/JlLfZvmG0K Team INEOS(@ TeamINEOS) link