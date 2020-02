Froome maakt comeback in UAE Tour na zware val in Dauphiné: “Kijk hier al maanden naar uit” SVBM

21 februari 2020

11u21 0 Wielrennen Voor het eerst sinds zijn zware val tijdens de verkenning van de tijdrit in de Dauphiné, speldt Chris Froome weer een rugnummer op. In de UAE Tour maakt de Brit zijn comeback na acht maanden zonder competitie.

Froome brak bij de val een dijbeen, een elleboog en meerdere ribben. De kopman van INEOS moest uiteraard verstek geven voor het grote doel van het seizoen, de Ronde van Frankrijk. Na een lange revalidatie is de viervoudige Tourwinnaar weer aan koersen toe. In juli wil hij geschiedenis schrijven met een vijfde eindzege in La Grande Boucle. Daarmee zou hij in het rijtje komen van legendarische voorgangers: Anquetil, Merckx, Hinault en Indurain.

De winnaar van de drie grote ronden is blij dat hij weer kan koersen. “Dit is hetgeen waar ik al maanden naar uitkijk: opnieuw wedstrijden kunnen rijden. Het zal een opluchting zijn om mijn plek in het peloton weer in te nemen. Het voelt alsof ik een tweede kans krijg na zo'n val. Ik besef heel goed dat dat niet vanzelfsprekend is. Op training ben ik weer in staat alle sessies af te werken met mijn ploegmaats. Ik moet nog wat kracht in mijn rechterbeen bijkweken, maar ook dat evolueert snel.”

Back at it 👊😎 https://t.co/9nAyry7sSK Chris Froome(@ chrisfroome) link

Dienende rol

In welke vorm we Froome in de Emiraten aan het werk zullen zien, valt nog af te wachten. Op de website van Team INEOS zegt hij een dienende rol op zich te nemen. “Deze koers zou een goede plek moeten zijn om mijn benen te testen en in het peloton terug te keren. Hopelijk kan ik mijn werk doen voor de ploeg en halen we samen het best mogelijke resultaat.” Naast Froome start INEOS met Eddie Dunbar, Michal Golas, Christian Knees, Salvatore Puccio, Oscar Rodriguez en kersverse aanwinst Andrey Amador.

Er was veel te doen rond het herstel van Froome. Dario Cioni, Italiaans sportdirecteur bij Team INEOS, meldde in januari dat Froomey een trainingskamp na twee dagen verlaten had en dat het herstel helemaal niet zo vlot verliep. De renner zelf was er als de kippen bij om dit verhaal te ontkrachten. Uiteindelijk bleek het om een trainingskamp vroeg in december te gaan.

Topsprinters en ronderenners

Naast Froome verschijnt nog ander schoon volk aan de start in de Verenigde Arabische Emiraten. Het Sloveense wonderkind Tadej Pogačar steekt zijn ambities niet onder stoelen of banken. Hij heeft van de UAE Tour zijn eerste doel van het seizoen gemaakt, allicht ingegeven door het feit dat zijn ploeg UAE-Team Emirates een thuiswedstrijd rijdt. Zijn voornaamste tegenstanders worden Adam Yates, Emanuel Buchmann, Wout Poels, David Gaudu en de onvermijdelijke Alejandro Valverde.

Indrukwekkender is het kransje topsprinters dat de degens kruist in het Midden-Oosten. Dylan Groenewegen, Caleb Ewan, Sam Bennett, Pascal Ackermann, Fernando Gaviria en Elia Viviani krijgen vier kansen om hun snelle benen te laten spreken. De UAE Tour gaat zondag van start.