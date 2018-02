Froome: “Ik weet dat ik niks verkeerd heb gedaan” Marc Ghyselinck

14 februari 2018

12u03 0 Wielrennen “Ik weet dat ik niks verkeerd heb gedaan”, zegt Chris Froome (32). De Brit kwam deze morgen in het Spaanse Cala de Mijas aan de start van de Ruta del Sol, zijn eerste race van het nieuwe seizoen.

Op 20 september vorig jaar kreeg de kopman van Sky te horen dat hij in de 18de rit van de Vuelta een dopingstaal had afgeleverd met het dubbele van de maximaal toegelaten hoeveelheid Salbutamol. Sindsdien ligt hij onder vuur: van zijn collega’s, van UCI-baas Lappartient en ook van de pers.

Voor het eerst sinds het nieuws begin december bekend raakte, sprak Froome deze morgen met journalisten. Hij houdt zijn onschuld vol. “We zitten in het midden van een proces. Veel kan ik er niet over kwijt. Het is een moeilijke periode voor mij, maar ik houd het hoofd recht en ik probeer te focussen op nieuwe seizoen.”

Want koersen zal hij blijven doen tot iemand hem dat verbiedt. “Dit zou allemaal confidentieel moeten zijn. Veel renners hebben dit meegemaakt. Zij konden allemaal bijven koersen. Waarom ik dan niet? Ik vraag geen voorkeursbehandeling, alleen een fair proces. Niemand wil sneller klaarheid dan ik.”