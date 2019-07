Froome krijgt eindzege Vuelta 2011 toegewezen, revaliderende Brit won nu zeven grote rondes DMM

18 juli 2019

07u33 0

Froome eindwinnaar Vuelta 2011

Het zijn harde weken voor Chris Froome. Na zijn val in de Dauphiné is de Brit volop aan zijn revalidatie aan het werken, maar intussen heeft hij wel iets om zich aan op te trekken: een zevende zege in een grote wielerronde.

Jawel en dat omzeggens vanuit zijn bed. Froome kreeg de eindwinst in de Vuelta van 2011 na een lange procedure officieel toegewezen. Eindwinnaar Juan José Cobo werd vorige maand met terugwerkende kracht betrapt op abnormale waarden in zijn biologisch paspoort en daardoor moet hij zijn titel afstaan. De Spanjaard kon in beroep gaan tegen de beslissing, maar deed dat niet.

Froome heeft zo na vier Tourzeges, een eindzege in de Giro en de Vuelta nog een extra grote ronde op zijn palmares. Het impliceert ook dat de kopman van Team Ineos nu de eerste Britse winnaar van een grote wielerronde was. Tot vandaag was die eer voor Bradley Wiggins neergelegd met zijn Touroverwinning in 2012.

Ook voor de Belgische renners heeft de diskwalificatie van Cobo invloed. Jurgen Van den Broeck en Maxime Monfort stijgen zo één plaats in de algemene uitslag. Van den Broeck werd dus niet 8ste maar 7de en Monfort zomaar eventjes 5de in plaats van 6de.