Froome kan mogelijks volgende maand zijn rentree maken in de UAE Tour, maar volgens Ineos is er nog niks beslist DMM

21 januari 2020

16u04

Bron: Cyclingnews/La Gazzetta dello Sport 0 Wielrennen Licht aan het eind van de tunnel voor Chris Froome? De 34-jarige Brit zou z’n terugkeer eind februari kunnen maken in de UAE Tour. Dat schrijft La Gazzetta dello Sport.

Of het ook daadwerkelijk zo ver komt, is natuurlijk de vraag van één miljoen. Chris Froome liet zich na zijn zware val in de Dauphiné niet meer in competitie zien. Bovendien deden bepaalde geruchten de ronde dat de Brit enkele weken geleden noodgedwongen een trainingskamp van Team Ineos verlaten had. Froome ontkende die berichtgeving zelf en meldde dat het de goeie kant uitgaat met zijn herstel.

Volgens La Gazzetta dello Sport zou het nu zelfs zo goed gaan dat Froome mogelijkerwijs al terugkeert in de UAE Tour. De wedstrijd in het Midden-Oosten vindt plaats tussen 23 en 29 februari en wordt georganiseerd door RCS, onder meer ook de eigenaar van de Italiaanse sportkrant met het roze papier. Team Ineos reageerde dat de UAE Tour wel degelijk een mogelijkheid is, maar dat er tegelijk nog niets is beslist.

Het zou dus zomaar om een kleine publiciteitsstunt kunnen gaan. Al zei Froome zelf enkele dagen geleden dat hij weer normaal traint. “Ik maak nu de overgang van de revalidatiefase naar een conditie-opbouwende fase. Ik weet dat de volgende maanden hard zullen worden, maar nu kan ik me eindelijk weer toeleggen op kilometers malen om weer kracht op te bouwen.”

Het hoofd- en tegelijk ook enige doel voor 2020 blijft de Tour. Froome wil zich met een vijfde eindzege naast Anquetil, Merckx, Hinault en Indurain scharen. “De enige afspraak die ik voor mezelf heb uitgezet, is de Tour. Tot dan probeer ik elke week beter te worden en het beste uit elk trainingskamp te halen. Hopelijk sta ik dan zo goed mogelijk aan de startlijn in Nice en ben ik klaar om te vertrekken.”