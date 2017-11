Froome en Team Sky gaan volgend jaar in witte shirts vol voor een vijfde Tourzege DMM

12u14 0 @TeamSky Chris Froome met het nieuwe truitje. Wielrennen Team Sky heeft zijn nieuwe wielertenue voor volgend seizoen bekendgemaakt. De Britse formatie rond Chris Froome kiest in 2018 vol voor een wit shirt dat eerder ook al in de Tour te bezichtigen was.

Het ontwerp van de truitjes is in handen van Castelli. De kledijsponsor blijft de turquoise lijn in het shirt aanhouden. Een detail dat al sinds 2010 de wielertruitjes van Sky siert. Verder blijven ook de kleine horizontale streepjes, het data design, behouden. De belangrijkste overwinningen van het team tussen 2010 en 2017 krijgen ook een plaats achteraan het shirt.

Manager Dave Brailsford is teverden. "In de voorbije Ronde van Frankrijk gingen we al vol voor wit. Dankzij de feedback van onze renners en supporters blijven we dus ook volgend seizoen zo rondrijden. Ik denk dat dit ons beste en misschien wel mooiste truitje tot nu toe is. Castelli staat er al lang bekend om een innovator te zijn binnen onze sport. Ik ben er zeker van dat de samenwerking met hen ons naar nieuwere hoogtes zal stuwen."

NEW KIT: Click below for full details on our new look for the 2018 season



📝 > https://t.co/kq8bA9UXJw pic.twitter.com/w8a3dbiIUW Team Sky(@ TeamSky) link