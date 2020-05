Froome dient contract bij Ineos uit, maar komende Tour wordt wellicht allesbepalend JDK

29 mei 2020

06u34 0 Wielrennen Chris Froome blijft wellicht tot eind 2020 bij Team Ineos en dient zijn aflopende contract bij de Britse WorldTourploeg dus gewoon uit. Dat meldt L'Équipe.

Eerder schreef cyclingnews.com dat de viervoudige Tourwinnaar mogelijk al komende zomer de overstap zou maken naar een andere ploeg, waar hij als exclusieve kopman de Ronde van Frankrijk kan rijden. Een transfer in 2021 is nog steeds de bedoeling, maar het is nog maar de vraag wie zich de hoge loonlast van de 35-jarige Brit (4,5 miljoen euro per jaar) zal willen/kunnen permitteren. De komende Tour zal wellicht allesbepalend worden voor zijn toekomst.

