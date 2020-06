Froome, Bernal en co straks onder nieuwe naam naar de Tour? Redactie

18 juni 2020

08u36 0 Wielrennen Varen Egan Bernal, Geraint Thomas en Chris Froome straks onder een andere vlag tijdens de Tour? Volgens het Italiaanse TuttobiciWeb overweegt Team Ineos om onder de naam ‘Grenadier’ van start te gaan.

De ploeg van Tourwinnaar Bernal zou met een nieuwe naam de nieuwe terreinauto van Ineos Automotive, een dochteronderneming van de hoofdsponsor, in de markt willen zetten. Teameigenaar Jim Ratcliffe richtte het bedrijf op nadat de productie van de Land Rover Defender werd stopgezet. Met Ineos Automotive wil hij de iconische jeep nieuw leven inblazen. Bedoeling zou zijn om de wagen volgend jaar op de markt te brengen.

De Tour is als grootste wielerwedstrijd ter wereld uiteraard het uitgelezen terrein om reclame te maken voor de nieuwe Grenadier-wagen. Of er ook andere kleuren bij komen kijken, is nog niet geweten. Eerder deed Team Ineos ook al speciale acties in de Tour. Zo startten Froome en co ooit met een orka-walvis op de rug om de plastic verontreiniging in de oceanen aan te kaarten.