Froome bedankt Sky voor de samenwerking: “We hebben samen een ongelooflijk avontuur gedeeld” XC

12 december 2018

16u00

Bron: Belga 0 Wielrennen Chris Froome heeft via Twitter kort gereageerd op het nieuws dat Sky de sponsoring stopt na 2019. “Het was een briljante partner en we hebben samen een ongelooflijk avontuur gedeeld”, klonk het onder meer.

Froome vertoeft momenteel in Mallorca voor een trainingsstage en kreeg het nieuws gisteravond, samen met zijn andere ploegmaten, te horen. "Ik kom net terug van een trainingsritje", laat hij optekenen, “en wil graag een paar woorden kwijt op het nieuws dat vandaag naar buiten is gekomen."

Eerst en vooral bedankt hij de sponsor voor de jarenlange steun. "Het was een briljante partner en we hebben samen een ongelooflijk avontuur gedeeld. Ze hebben me persoonlijk altijd bijgestaan in elke stap die ik ondernam en ik zal hen altijd dankbaar zijn voor hun steun. En we zijn nog lang niet klaar. Iedereen bij Team Sky is ambitieus voor 2019 en dit nieuws heeft ons nog vastberadener gemaakt om die ambitie waar te maken."

Froome had in principe nog een contract tot eind 2020 bij de ploeg - Geraint Thomas zelfs tot eind 2021 - maar dat lijkt nu allemaal op losse schroeven te staan. "Ik kan de toekomst niet voorspellen", schrijft hij nog, "maar ik kan met absolute zekerheid zeggen dat dit echt een speciaal team is. We zijn van plan om ook in 2020 bij elkaar te blijven en we zullen er alles aan doen om dat mee mogelijk te maken, in andere kleuren met een nieuwe partner, maar met dezelfde waarden, focus en wil om te winnen.”

What a journey it has been! Thank you Sky 💙

Let’s make 2019 the best year yet 👊 pic.twitter.com/SwaoBKknAm Chris Froome(@ chrisfroome) link