Frederik Veuchelen viert terugkeer bij Wanty-Groupe Gobert als trainer DMM

13u19

Bron: Belga 0 Copyright : Geert De Rycke Wielrennen Nauwelijks enkele weken na te zijn gestopt met wielrennen, keert Frederik Veuchelen alweer terug in de wielerwereld. De Vlaams-Brabander wordt trainer bij het team waarvoor hij de laatste vier jaar van zijn profloopbaan reed, Wanty-Groupe Gobert.

"Deze zomer had ik voor het eerst gesprekken met Hilaire Van der Schueren over de trainerskwestie", legde de 39-jarige Veuchelen uit. "Langzaamaan is dat idee dan gegroeid, tot er een aantal weken geleden een definitieve beslissing is gevallen. Voor mij is het na mijn profcarrière een mooie uitdaging om aan te gaan. Deze unieke kans kon ik niet laten liggen."



"Ik moet meteen vol aan de bak aangezien de winter een belangrijke periode voor het komende wielerseizoen is. Ik wil als trainer mijn jarenlange ervaring als profrenner gebruiken. Verder beschik ik ook over een diploma licentiaat lichamelijk opvoeding aan de KU Leuven en wil ik mezelf verder opleiden."

Frederik Veuchelen was tussen 2004 en 2017 veertien jaar profrenner. Zijn grootste overwinning was Dwars door Vlaanderen in 2006.

TDW