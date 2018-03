Fransman Molard wint zesde rit in Parijs-Nice, Tim Wellens tweede LPB

09 maart 2018

16u14

De zesde etappe in Parijs-Nice is een prooi geworden voor Rudy Molard. De Fransman ontsnapte in de slotkilometers uit een kopgroep met Tim Wellens, die tweede werd, en Dylan Teuns.

Drie Belgen - Thomas De Gendt, Dylan Teuns en Bert Van Lerberghe - maakten deel uit van de ontsnapping van de dag. Op 30 km van de streep werd De Gendt als laatste landgenoot van een verbrokkelde kopgroep gegrepen.

In de heuvelachtige finale reed Wellens gezwind naar de ontsnapte Simon Yates. Het duo geraakte echter niet uit de greep van zijn achtervolgers. Molard slaagde wel in zijn missie en greep de ritzege. Wellens moest tevreden zijn met de tweede plaats en zes bonificatieseconden. De Nederlander Wout Poels, die in de finale ook mee in het offensief ging, kwam zwaar ten val in een afdaling en moest de strijd staken. Later op de dag deelde de organisatie mee dat de Sky-renner zijn linkersleutelbeen brak. Poels, woensdag winnaar van de tijdrit, was de etappe begonnen als nummer twee in het algemeen klassement, op 15 seconden van leider Luis Leon Sanchez. De Spanjaard finishte vandaag als vierde en blijft op kop in het algemeen klassement. Dylan Teuns werd zesde in de rituitslag.

Zaterdag wacht het peloton in Parijs-Nice opnieuw een heuvelachtige etappe. De rit van 175 km tussen Nice en Valdeblore La Colmiane telt drie klimmetjes van tweede categorie en twee van eerste categorie. Op de laatste helling van eerste categorie ligt de finish getrokken.

Wellens vloekt: "Ik had de benen om te winnen"

Tim Wellens won wel nog de sprint van een uitgedund peloton. "Het is een beetje jammer dat ik met deze benen niet kon winnen. Dit is een gemiste kans", klonk het na afloop.

Wellens won dan wel niet in Vence, een knuffel en zoen waren er als troost van zijn vriendin Sophie Daniels (zie video boven), die naar de finish - op zo'n 20 km van Nice - was afgezakt. Het koppel woont in Monaco, een thuiswedstrijd dus voor de Limburger die zijn hond, de bijna twee jaar oude buldog Georgette, ook nog een aaitje gaf na afloop. "Jammer, echt jammer, ik dacht dat ik zou winnen", deed hij zijn verhaal, "toen ik op pad ging met Yates had ik super goede benen, maar helaas. Hij nam niet over, hij zat volledig à bloc, zoals ik dat dinsdag had toen Alaphilippe bergop in de aanval ging. Ik deed al het werk en we blijven net niet voorop."

Op een kleine drie kilometer van het eind werd het duo bijgebeend. "Ik had echt een super goed gevoel toen ik demarreerde. Deze tweede plaats voelt een beetje ambetant. Zondag was ik er al dichtbij (hij werd vierde, red), maar nu had ik betere benen en win ik ook niet. Dit is spijtig, als je de benen hebt om te winnen en je doet dat niet, zijn dat kansen die je laat liggen."

Wellens pakte dankzij zijn tweede plaats wel zes bonificatieseonden en onderweg ook nog ééntje. Hij staat nu vijfde, op 35 seconden van leider Sanchez. Wout Poels viel onderweg uit na een valpartij. "Jammer voor hem, hij zat in mijn wiel in die afdaling en het is nooit fijn als een collega op die manier wegvalt. De koers zal nu ook anders zijn. Wout stak er echt bovenuit in die tijdrit, nu valt hij weg en ik heb zo'n beetje de indruk dat iedereen aan elkaar gewaagd is en niemand er een ander 'af kan rijden. De koers zal in de koninginnenrit wellicht iets meer op slot zitten. Het klassement? Ik doe nog altijd geen grote uitspraken daarover. Zaterdag wacht een slotklim van 16 km, dat is andere koek en dan zullen de verschillen groter zijn dan 35 seconden. Ik voel me alleszins goed, heel goed zelfs, en ik heb die slotklim verkend. Ik weet wat me te wachten staat."

