Fransman Hivert snelt naar zege in derde etappe Parijs-Nice, Wellens toont zich weer Mike De Beck

06 maart 2018

16u53 8 Wielrennen Tot een spurt kwam het dit keer niet in Parijs-Nice. Daar zorgde een trio in het slot van de derde etappe voor. Jonathan Hivert klopte zijn metgezellen Luis Leon Sanchez en Rémy Di Grégorio aan de meet. Arnaud Démare bolde als vierde binnen in het grote pak, maar hij moet wel zijn gele trui afstaan aan Luis Leon Sanchez. Tim Wellens, die zich opnieuw toonde, staat momenteel zesde in het klassement.

Jay Thomson (Dimension Data), Fabien Grellier (Direct Energie) en Przemyslaw Kasperkiewicz (Delko Marseille Provence) waren de drie avonturiers van de dag. In een etappe van zo'n 210 kilometer kregen de vluchters ook een ruime bonus van iets meer dan zeven minuten. Toch waren de drie als vogels voor de kat. Fabien Grellier spartelde nog heel even tegen, maar werd dan toch ook gegrepen door het grote pak. Met onder meer dank aan het werk van Thomas De Gendt op de kop van het peloton.

Attente Wellens

Op de laatste helling van de dag was het devies van Quick.Step Floors duidelijk. De koers hard maken op de Côte de Charbonnières. Rassprinters Dylan Groenewegen en Arnaud Démare moesten zich er bij neerleggen en lieten de boel lopen. Iets wat Julian Alaphilippe duidelijk niet deed. De Fransman plaatste een splijtende demarrage waar alleen Tim Wellens op kon reageren.

Attent gekoerst van onze landgenoot, maar een lang leven was die ontsnapping niet beschoren. Heel wat renners keerden terug en drie heren waagden dan maar hun kans. Luis Leon Sanchez, Jonathan Hivert en Rémy Di Grégorio konden de zege al ruiken. Vooral Di Grégorio dan. Tot twee keer toe probeerde de 32-jarige Fransman te ontsnappen. Zonder resultaat. Het was Hivert die de spurt won. In de achtergrond ontstond er een hergroepering in het peloton waardoor Arnaud Démare kon terugkeren. Hij was aan de meet de snelste van de grote groep. De gele trui is wel voor Luis Leon Sanchez. Tim Wellens volgt op 42 seconden op de zesde plek in het klassement.

Wellens: "Ik was bij de twee beste renners bergop"

"Julian had betere benen dan mij", gaf Wellens na afloop toe. "Veel meer dan aanklampen kon ik niet. Ik had niet meteen de neiging om over te nemen, want ik was al lang blij dat ik in zijn wiel zat."

"Ik was bij de twee beste renners bergop", aldus Wellens. "Maar helaas had ik niet de benen om Julian pijn te doen zoals hij mij pijn deed. Indien hij wel een constant tempo rijdt omhoog, dan blijven we misschien voorop, maar nu was het aanklampen, kon ik niet over nemen en bepaalde hij het tempo. "Wellens en Alaphilippe zagen een aantal andere renners terugkomen, het viel stil en er volgde een hergroepering met zo'n 20 renners.

"Het regende demarrages", vervolgde Wellens. "Uiteindelijk rijden er drie jongens weg. En er kwam niet meteen organisatie in onze groep om hen terug te nemen, ook al waren er enkele ploegen nog met twee vertegenwoordigd in de groep zoals AG2R en BORA-hansgrohe."

Wellens staat nu zesde in het klassement, op 42 seconden van de nieuwe leider, Luis Léon Sanchez. "De tijdrit van morgen (18,4 km) wordt heel belangrijk. Ik weet niet goed wat ik mag verwachten, als ik een goede dag heb is veel mogelijk. Ik vind het alleszins een mooie tijdrit: eerst bergop, dan een technisch stuk naar beneden, dan weer een klein knikje en dan richting finish in Saint-Etienne."

Dylan Teuns mag blijven hopen op goed klassement

Dylan Teuns eindigde in het eerste peloton in de derde etappe en maakt nog steeds kans op een mooi klassement. Hij probeerde ook mee te springen bij de aanval van Alaphilippe en Wellens, maar moest al snel passen bergop.

Teuns staat 22ste in het klassement en is na het uitvallen van Tejay van Garderen de nieuwe kopman bij BMC. "Naar mijn mening zet Julian te vroeg aan op die klim", gaf hij na afloop tekst en uitleg. "Het was nog drie of bijna vier km naar de top (nog 3,4 km, red) en dat was gewoon te vroeg. Iedereen wist dat hij iets zou proberen en het ging er nerveus aan toe. Dan versnelt hij al zo snel en kan ik misschien 1 kilometer volgen, maar het ging voor mij gewoon te rap. Ik voelde dat ik over 'mijn toeren' zou gaan en dan laat ik me bewust iets uitzakken, zoek ik mijn eigen tempo. Misschien kon ik nog iets langer volgen. Maar uiteindelijk ontplof ik dan misschien helemaal. Ik heb getemporiseerd, dan sloten er nog twee of drie renners bij mij aan en dan kwam er een groepje van tien terug. Het duo reed ook niet verder weg en uiteindelijk komt alles toch weer samen, dus ja, spijtig."

"Als Julian wat langer wacht, tot op 1,5 km van de top of zo, dan krijg je misschien allemaal enkelingen mee die er wel profijt bij hebben om mee te draaien. Dan blijf je misschien wel voorop. Ik zeg niet dat we minuten gaan nemen dan op het peloton, maar misschien wel een half minuutje. Nu doe je zo'n inspanning bergop en haalt het niets uit. Want na de top kwam alles weer samen, zaten er een paar duo's in de groep, maar nam niemand initiatief. Dat is jammer dan dat je die inspanning voor niets hebt geleverd."

Morgen wacht de tijdrit van 18,4 km. "Ik ga mijn uiterste best doen. Het zal moeilijk zijn om niet te veel tijd te verliezen tegen die echt goede tijdrijders, maar ik heb ook geen schrik. Na morgen zal al veel duidelijk zijn voor het klassement. Ik ben al blij dat het geen vlakke tijdrit is, maar ééntje over een glooiend parcours."

Parijs-Nice - Rit 3: Uitslag - Top 15

1. Jonathan Hivert (Fra/TDE) de 210.0km in 5u22:49 (gem. 39.03144km/u)

2. Luis Leon Sanchez (Spa/AST) op 0:00

3. Rémy Di Gregorio (Fra/DMP) 0:00

4. Arnaud Démare (Fra/GFC) 0:38

5. Mike Teunissen (Ned/SUN) 0:38

6. André Greipel (Dui/LTS) 0:38

7. Magnus Cort (Den/AST) 0:38

8. Matteo Trentin (Ita/MTS) 0:38

9. Julian Alaphilippe (Fra/QST) 0:38

10. Felix Grosschartner (Oos/BOH) 0:38

11. Laurent Pichon (Fra/FST) 0:38

12. Thomas Boudat (Fra/TDE) 0:38

13. Natnael Berhane (Eri/DDD) 0:38

14. Heinrich Haussler (Aus/TBM) 0:38

*** 15. Oliver Naesen (Bel/ALM) 0:38

Parijs-Nice - Rit 3: Stand - Top 10

1. Luis Leon Sanchez (Spa/AST) de 532.5km in 13u21:55 (gem. 39.842045km/u)

2. Arnaud Démare (Fra/GFC) op 0:29

3. Gorka Izagirre (Spa/TBM) 0:36

4. Julian Alaphilippe (Fra/QST) 0:39

5. Mike Teunissen (Ned/SUN) 0:42

*** 6. Tim Wellens (Bel/LTS) 0:42

7. Roman Kreuziger (Tsj/MTS) 0:42

8. Heinrich Haussler (Aus/TBM) 0:44

9. Felix Grosschartner (Oos/BOH) 0:44

10. Ion Izagirre (Spa/TBM) 0:44