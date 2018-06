Fransen balen: Pinot past voor de Tour Joeri De Knop

15 juni 2018

14u27 0 Wielrennen Groupama-FDJ zal het in de Tour zonder kopman Thibaut Pinot moeten stellen. De 28-jarige Fransman meldde zonet vanuit zijn thuishaven Mélisey (Haute-Saône) af voor 'La Grande Boucle’.

Pinot is niet hersteld van zijn inzinking in de Giro. Daar werd hij ziek bij het ingaan van de slotweek en gaf hij twee dagen voor het einde uitgeput op. Pinot, die de derde plaats binnen bereik had, moest zelfs even worden gehospitaliseerd met een longontsteking.

"Dat Giroslot heeft me flink door elkaar geschud. Zoals ik het wellicht nooit meer zal meemaken", bekent hij. Pinot richt zijn pijlen nu op de Vuelta en het WK in Innsbruck. De klassementsdruk bij Groupama-FDJ komt nu volledig op de schouders te liggen van de piepjonge David Gaudu (21), ex-winnaar van de Ronde van de Toekomst (2016).