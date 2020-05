Franse wielrenster Eva Mottet, dochter van Charly, op 25-jarige leeftijd overleden aan gevolgen van val tijdens WK in Valkenburg CPG

03 mei 2020

14u54

Bron: Directvelo 0 Wielrennen De wielerwereld is in rouw. Eva Mottet liet afgelopen woensdag op amper 25-jarige leeftijd het leven. De dochter van oud-wielrenner Charly Mottet werd na een val op het WK in Valkenburg nooit meer helemaal de oude.

Eva Mottet, geboren in het Franse Haute Savoie, erfde de sportmicrobe van haar vader en voormalig wielrenner Charly Mottet - die tegenwoordig actief is als UCI-official. Haar eerste stappen in de sportwereld zette ze in de atletiek, om vervolgens op 18-jarige leeftijd over te schakelen naar het wielrennen, de geliefkoosde sport waar haar vader jarenlang in uitblonk - met onder meer drie ritzeges in de Ronde van Frankrijk en zilver op het WK in 1986.

Eva Mottet gold in Frankrijk als een talent in wording. Tegen de klok rijden was haar specialiteit. De generatiegenote van Lotte Kopecky eindigde in 2012 vierde op het EK tijdrijden voor junioren, op het WK in Valkenburg werd ze in de tijdrit zesde.

Enkele dagen later kwam de Française zwaar ten val tijdens de wegrit van datzelfde WK in Valkenburg. Ze liep verwondingen op aan haar neus, iets waar ze nooit helemaal van wist te herstellen. Een geplande comeback in 2014 ging niet door. Nadien ging ze aan de slag als masseuse, waardoor ze toch aan de sportwereld verbonden bleef. Afgelopen woensdag overleed de 25-jarige Mottet aan de gevolgen van haar val op het WK.

