Franse sprinters boven in Vierdaagse van Duinkerke DMM

08 mei 2018

Marc Sarreau (Groupama-FDJ) is de eerste leider in de 64ste editie van de Vierdaagse van Duinkerke. Na 165,3 kilometer van Duinkerke naar Basse was de 24-jarige Fransman de snelste in een massasprint. Bryan Coquard en Rudy Barbier zorgden voor een volledig Frans podium op deze Franse feestdag. Op 8 mei herdenkt Frankrijk het einde van de Tweede Wereldoorlog.

Na 7 kilometer koers trokken Romain Combaud, Jérémy Lecrocq en Pierre Idjouadiene in de aanval. Het Franse trio kreeg meteen een vrijgeleide van het peloton. De vroege vluchters sprokkelden een maximale voorsprong van 4:30 bij elkaar en mochten de twee hellingen van de dag, de Mont des Cats en de Mont Noir, na respectievelijk 56 en 68 kilometer koers, aansnijden met een voorsprong van 3:30 op de grote groep.

Na deze beklimmingen trokken de renners van FDJ en Lotto Soudal het tempo in het peloton op, waardoor de drie leiders met nog 1:45 aan de drie plaatselijke ronden in Basse mochten beginnen. Zoals verwacht zongen zij het niet uit tot het einde uit en trok een gegroepeerd peloton de slotronde van 12,1 kilometer in. Daarin begon Wanty-Groupe Gobert heel vroeg de sprint aan te trekken voor Dupont, waarna FDJ en Lotto Soudal over namen. In de laatste rechte lijn liet Sarreau iedereen achter zich.

De Franse sprinter boekte zo zijn vijfde zege van het seizoen. Eerder won hij twee ritten in de Ster van Bessège, La Roue Tourangelle en een etappe in de Omloop van de Sarthe. Timothy Dupont was met een vijfde plaats beste Belg. André Greipel mengde zich in zijn wederoptreden na een sleutelbeenbreuk nog niet in de sprintdebatten.

Woensdag zijn de sprinters na 173,3 kilometer van Mormal naar Soissons opnieuw aan zet.