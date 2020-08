Franse fans joelen Chris Froome uit, maar die laat niet zomaar over zich heen lopen GVS

03 augustus 2020

Vanuit zijn knechtenrol gaf Chris Froome in de derde rit van de Route d’Occitanie liefst vijf minuten toe op winnaar Egan Bernal. Werken in dienst van zijn collega dus, en dat zagen enkele Franse toeschouwers langs de kant van de weg graag gebeuren.

Toen de viervoudige Tourwinnaar na het harde labeur in het INEOS-treintje een eigen tempo opzocht en zo de Col de Beyrède opreed, moest hij het ontgelden. Metgezel en Fransman Bruno Armirail werd luid aangemoedigd, Froome daarentegen werd getrakteerd op gejoel. Maar wie dacht dat de 35-jarige Brit zomaar over zich heen zou laten lopen, heeft het mis. Na de haarspeldbocht reageerde hij immers met een handgebaar en riep hij volgens de aanwezige wielerfans ‘vas chier connard’ - vrij vertaald: ‘rot op, klootzak.’

Een toeschouwer - wellicht diegene die Froome wél als enige positief vooruit schreeuwde - filmde het gebeuren en deelde de beelden op Twitter. “Bedankt Froome voor dit mooie moment. Hij heeft helemaal gelijk”, luidde het bijschrift.

Dát Froome kon reageren in volle strijd bewijst volgens sommige fans dat hij vandaag niet alle kaarten op tafel gooide. Na zijn 34ste plek draaide hij ook rond de vragen van de pers heen. “Of ik die helpersrol ook wil opnemen in de Tour? Ik bekijk het week per week. De Tour is nog een maand ver. Er kan nog veel gebeuren.”

