Frans feestje in de Koers naar de Zon: Cousin rondt aanvalswerk af voor aanstormend peloton DMM

08 maart 2018

17u10 2 Wielrennen Jerome Cousin heeft de vijfde etappe van Parijs-Nice met aankomst in Sisteron gewonnen. De Fransman van Direct Energie haalde het voor medevluchter Nils Politt (Katusha) en het aanstormende peloton. Luis Leon Sanchez (Astana) blijft leider. Voor Direct Energie is het de tweede overwinning in de Franse rittenwedstrijd.

Generale repetitie voor Milaan-Sanremo vandaag in Parijs-Nice. Met de op een na langste etappe kreeg het peloton een tocht van Salon-de-Provence naar Sisteron voorgeschoteld. Onderweg een eerste col van eerste categorie én diep in het slot de Côte de la Marquise, goed voor anderhalve kilometer klimmen aan 6,4%.

Een kleine Poggio in de finale dus, al lag er onderweg ook wat klimwerk op de plank. Met de opgaves van Groenewegen, Theuns, McLay en nog enkele anderen was dat duidelijk niet naar de zin van de snellere mannen. Quick.Step (Viviani) en Lotto-Soudal (Greipel) namen wel hun verantwoordelijkheid op. De twee Belgische WorldTour-teams zorgden er samen voor dat de voorsprong van de vier ontsnapten binnen de perken bleef.

Met Edet, Politt, Cousin en El Fares voorin was dat ook nodig, want het aanvalskwartet had zijn vlucht goed ingedeeld. Bovenop de met sneeuw bedekte Col de Lagarde d’Apt konden de vier vooraan op ruim vier minuten voorsprong rekenen. En het zou lang duren vooraleer die voorgift significant zou zakken. De acties van De Clercq en De Gendt in het peloton ten spijt.

Met nog drie minuten voorsprong op 25 kilometer van de streep helde de wedstrijd plots over in het voordeel van het leiderskwartet. Al was dat buiten Team Sky gerekend. De Britse formatie rond Wout Poels trok het pak op een lang lint op het laatste klimmetje van de dag. De grote vraag was of de vluchters dat nog zouden overleven.

Net als zo vaak in Milaan-Sanremo een dubbeltje op zijn kant en dat was een kolfje naar de hand van Politt en Cousin. De twee sloegen op en na de Côte de la Marquise de handen in elkaar en bleven zo het aanstormende peloton net voor. Politt probeerde het met een late uitval, terwijl Cousin zijn geweer laadde voor de eindsprint. De goeie keuze, want de Fransman haalde het aan de meet met overschot op zijn Duitse rivaal. Greipel won enkele tellen later de pelotonsprint om de derde plaats.

Uitslag rit:

1. Jérome Cousin (Fra/TDE) 165 km in 3u57:25 (gem. 41,70 km/u)

2. Nils Politt (Dui/TKA) op 0:02

3. André Greipel (Dui/LTS) 0:04

4. Magnus Cort Nielsen (Den/AST) 0:04

5. Alexander Kristoff (Noo/UAD) 0:04

6. Christophe Laporte (Fra/COF) 0:04

7. Matteo Trentin (Ita/MTS) 0:04

8. Mike Teunissen (Ned/SUN) 0:04

9. Matti Breschel (Den/EFD) 0:04

10. Koen de Kort (Ned/TFS) 0:04

Stand

1. Luis Leon Sanchez (Spa/AST) 715,9 km in 17u45:26 (gem. 40,32 km/u)

2. Wout Poels (Ned/SKY) op 0:24

3. Julian Alaphilippe (Fra/QST) 0:26

4. Marc Soler (Spa/MOV) 0:26

5. Gorka Izagirre (Spa/TBM) 0:34

6. Felix Grosschartner (Oos/BOH) 0:35

7. Ion Izagirre (Spa/TBM) 0:42

8. Tim Wellens (Bel/LTS) 0:42

9. Sergio Henao (Col/SKY) 0:48

10. Simon Yates (GBr/MTS) 0:48