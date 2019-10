Frank Vandenbrouckes moeder over ‘VDB Forever’: “Dit raakt me enorm, ik denk nog elke dag aan hem” KDW/XC

11 oktober 2019

17u20 0

Morgen is het exact tien jaar geleden dat Frank Vandenbroucke het leven liet. Vandaag opende in Roeselare een tentoonstelling over ‘VDB’ en werd het boek ‘VDB Forever’, waarin 34 kunstenaars en schrijvers hulde brengen aan de wielerheld, aan het publiek voorgesteld. Ook Franks moeder, Chantal Van Ruymbeke, was van de partij. “Dit raakt me enorm. Elke dag spreken ze over hem. Vandaag krijg ik veel berichten, morgen zullen het er waarschijnlijk meer zijn”, klonk het onder meer. “Ik denk elke dag aan Frank: als ik opsta, als ik ga slapen... Het lijkt alsof ze me gisteren zeiden dat hij er niet meer was. Ik onthoud de goeie herinneringen. En ik hoop dat ze altijd zullen zeggen dat hij een fantastische jongen was.”

Op HLN.be kan u drie exemplaren winnen van het boek ‘VDB Forever’. Deelnemen kan tot dinsdag 15 oktober, 12u ‘s middags. Succes!