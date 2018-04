Fraile zegeviert in Baskenland, Roglic doet gouden zaak XC

06 april 2018

17u11 0 Wielrennen De vijfde etappe van de Ronde van het Baskenland was een prooi voor Omar Fraile. Leider Primoz Roglic raakte al vroeg geisoleerd, maar kwam nooit in de problemen. Integendeel. De Sloveen van LottoNL-Jumbo finishte als tweede en vergroot zijn voorsprong in het klassement.

Onder een stralende zon trokken de renners zich in Vitoria-Gasteiz op gang. Klaar voor een pittig ritje van 164 kilometer door het Baskenland. Geen Vincenzo Nibali meer aan de start. De winnaar van Milaan-Sanremo sukkelt met een zitvlakblessure. Zo waren er nog 149 renners van de partij. Daarvan trokken er dertien in het offensief, met één Belg: Tosh Van der Sande.

De avonturiers reden een voorsprong van meer dan vijf minuten bij mekaar, waarna de kopgroep én het peloton al na de eerste beklimming uit elkaar spatte. Van der Sande kon niet mee, voorin bleven er nog zes renners over. Zo ook onder meer Mark Padoen. Die laatste bereikte als eerste de top van de Elosua (tweede categorie) en reed De Gendt op die manier uit de bergtrui.

Roglic zonder ploegmaats

Vuurwerk in het peloton. Slechts zeventien renners overleefden de Elosua, waaronder leider Primoz Roglic. Zijn ploegmaats werden wél overboord gegooid. De Sloveen van LottoNL-Jumbo was zo al vroeg geïsoleerd. Moeilijke situatie. Volgen was de boodschap. Terug naar de vluchters, waar de oorspronkelijke kopgroep opnieuw in ere werd hersteld. Enkel Matteo Bono slaagde er niet in terug te keren, Van der Sande zat dus opnieuw voorin.

Nadien nog twee beklimmingen op het menu: de Endoia Gaina (tweede categorie) en de Azurki Gaina (eerste categorie). Niet min. Op die eerste hindernis moest Van der Sande logischerwijs afhaken, verderop werd de groep der favorieten stevig uitgedund. Zeker toen berggeit Mikel Landa uitpakte met een forse versnelling, enkel Jon Izagirre en Roglic konden die aanval beantwoorden. Voor Julian Alaphilippe en Nairo Quintana ging het te snel.

Voorin bleef er nog één renner over: Carlos Verona. De Spanjaard rondde als eerste de top van de Azurki, Roglic en co volgden op een halve minuut. Vervolgens was het dalen naar de aankomst in Eibar. Verona kon z’n solo niet afronden, en zo keerden zijn vroegere metgezellen Padoen, Fraile en Herrada opnieuw terug. Ook het trio Izagirre-Landa-Roglic kwam voorin postvatten.

Een sprint met zeven in de straten van Eibar. Daarin toonde Fraile zich de snelste van de kopgroep. De 27-jarige Spanjaard haalde het voor leider Primoz Roglic. Die laatste doet op die manier een gouden zaak in het klassement. De kans is bijzonder groot dat de Sloveen morgen de eindzege mee naar huis neemt.