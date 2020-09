Formule 2 opgeschrikt door zware crash: bolide brandt volledig uit, coureurs als bij wonder ongeschonden GVS

27 september 2020

11u42 6 Formule 2 De Formule 2-race in Rusland werd opgeschrikt door een zware crash. Luca Ghiotto en Jack Aitken gingen in duel, raakten elkaar en schoven ongenadig hard tegen de bandenmuur. Eén bolide brandde volledig uit. De piloten kwamen er als bij wonder ongeschonden uit. Omdat het puin ruimen te lang duurde, werd de wedstrijd vroegtijdig afgevlagd.

Ghiotto, een 25-jarige Italiaan, en Aitken, een Brit van dezelfde leeftijd, gaven elkaar geen duimbreedte toe. Tot het in de derde bocht op het circuit in Sochi tot een aanrijding kwam. Ghiotto crashte als eerste in de muur, ook Aitken kon zijn Formule 2-wagen niet meer onder controle houden. De bolide van Ghiotto brandde volledig uit, ook de wagen van Aitken werd zwaar toegetakeld. De race werd met een code rood stilgelegd om eerst de brand te blussen en nadien de omheining te herstellen.

Na een minuut of twintig kwam het bericht dat de Formule 2-race niet meer werd hervat. De opruimwerkzaamheden zouden te veel tijd beslag nemen. Op het moment van het ongeluk reed Guanyu Zhou aan de leiding. Het zou de eerste zege betekenen voor de Chinees. Mick Schumacher, zoon van racelegende Michael Schumacher, leidt het klassement in de Formule 2. De gecrashte Aitken en Ghiotto eindigen de race formeel gezien als vierde en vijfde, omdat bij een code rood de stand in de race van twee rondes eerder wordt gehanteerd.

Om 13u10 start de Formule 1-manche. Lewis Hamilton kan in Rusland de 91 zeges van Michael Schumacher evenaren.

